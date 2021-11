LEMIEUX, Dr Germain



Au CHSLD St-Raphaël, le 10 novembre 2021, à l'âge de 88 ans et 3 mois, est décédé Dr Germain Lemieux, époux de feu madame Jeannine Corriveau, fils de feu madame Marie Boutin et de feu monsieur Phydime Lemieux. Il demeurait à Lévis où il a pratiqué comme médecin de famille.Il laisse dans le deuil ses filles : Marie Lemieux (Michel Huard) et Esther Lemieux; ses petits-enfants : Élie Lemieux-Huard, Simon Lemieux-Huard (Catherine Aubé), Émilie Lemieux (Michaël Huot), Luce Lemieux-Huard (William Bélanger) et Jeanne Lemieux-Huard; son arrière-petite-fille Flavie; ses frères et sœurs : feu Françoise Lemieux (feu Benoit Lemieux), Richard Lemieux (Micheline Brochu), feu Bertrand Lemieux (feu Lucette Fortin), Aimé Lemieux (Gisèle Godbout), Gérald Lemieux (Brigitte Sirois); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Corriveau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 3 décembre 2021, de 14 h à 16 h 30 et de 18 h 30 à 21 h 30, ainsi que le samedi 4 décembre 2021, de 9 h à 10 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Mont-Marie. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD St-Raphaël qui lui a prodigué des soins avec dévouement, attention et humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, téléphone : 418 660-2100, site web : www.centraide-quebec.com.