NOLET, Ulric



À la Maison Marie-Élisabeth le 17 novembre 2021, est décédé à l'âge de 85 ans et 4 mois monsieur Ulric Nolet, demeurant à Rimouski, époux de madame Pierrette Asselin, fils de feu monsieur Ovila Nolet et de feu madame Angéline Drouin.et l'inhumation se fera au même moment aux Jardins de cendres des Jardins commémoratifs Saint- Germain de Rimouski. Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette, ses filles: Caroline et Alexandra (feu Christian Lepage); ses petits-enfants: Annah, Cathryn, Matis, Thomas et Isaac; ses frères et ses soeurs: Louise (Marcel Plante), Côme (Alice Boilard), Céline (feu Raynald Guay) et Simon (Carole Morneau); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Asselin, autres parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu Gaétane (Gaston Cloutier), de feu Pierre-Yves (feu Anita Bolduc), de feu Damien (Rachel Bolduc) et de feu Normand (Pauline Tousignant). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de leur site Internet : www.maisonmarieelisabeth.ca.Merci pour vos témoignages de sympathie.La familleLa direction des funérailles a été confiée à la :