BERNIER, Pauline



Le 18 novembre 2021, à l'IUCPQ (Hôpital Laval), est décédée sereinement entourée des siens, dame Pauline Bernier, conjointe de feu Bernard Vézina. Âgée de 77 ans, elle demeurait à Québec. Elle était la fille de feu madame Germaine Corriveau et feu monsieur Honoré Bernier.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Cécile (feu Joseph Martel), Marc-André (Ghislaine Bouchard), Nicole (feu Gaétan Perron), Marcelle, Pierre (Carole Rousseau), Danielle (Guy Couture) et Mario : ses beaux-fils Pierre et Marc Vézina ainsi que plusieurs neveux, nièces, tante, cousins, cousines et ami(e)s. Dans le respect de ses dernières volontés, il n'y aura pas de cérémonie et de période de condoléances. Une période de recueillement privée avec ses frères, sœurs, neveux, nièces et ses beaux-fils sera suivie de la mise en niche auprès de son conjoint Bernard. Merci à tous ceux et celles qui ont remplis sa vie de beaux moments. Merci à tout le personnel de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) pour leurs bons soins. Vos témoignages peuvent se traduire par un don à la fondation de l'I.U.C.P.Q. https://www.iucpq.qc.ca/fr/fondation/dons ou à la Société de recherche sur le cancer. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr Vous pouvez envoyer vos marques de sympathies sur le site de Lépine Cloutier ou par courriel au gcout001@hotmail.com Tous vos vœux seront retransmis à la famille.