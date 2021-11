Au cœur de l’Amérique profonde

Ancien prof d’anglais et chauffeur de taxi d’expérience, l’écrivain américain Lee Durkee dresse un portrait saisissant, drôle et sans concession de l’Amérique profonde dans son deuxième roman, Mississippi Driver. S’inspirant de sa propre expérience, il invite le lecteur à l’accompagner dans la folle équipée de Lou Bishoff, au volant de sa vieille Lincoln.

Lou Bishoff, personnage principal du roman, est un ancien prof d’anglais qui a échoué à transmettre sa passion pour Shakespeare à ses élèves. Pour gagner sa vie, il est devenu chauffeur de taxi à Gentry, dans le Mississippi. Il passe ses journées (et ses nuits) au volant de sa voiture, à transporter l’un et l’autre, à écouter leurs histoires ou leurs commentaires.

Des étudiants racistes qui vomissent sur sa banquette arrière aux ex-détenus qui lui font faire des courses suspectes, en passant par des retraités bizarres, une sorcière et des ovnis, on en voit de toutes les couleurs en sa compagnie.

Lee Durkee a mis le paquet dans ce roman qui nous fait découvrir un coin de l’Amérique profonde. Et le plus étonnant, c’est que la plupart des anecdotes intégrées au roman sont tirées de la réalité.

Il a pris des notes

En entrevue, l’écrivain explique que le roman est inspiré de son travail de chauffeur de taxi à Oxford, dans le Mississippi, des gens qu’il a rencontrés, de son travail. « La majorité du livre est issue d’un travail d’écriture qui n’était pas de la fiction. Il y a tellement de choses étranges qui se sont produites lorsque j’ai commencé à exercer le métier de chauffeur de taxi – c’était mon premier emploi et je travaillais de jour. Quand je rentrais chez moi, je notais tout ce qui m’était arrivé. »

Un an plus tard, il a quitté cet emploi de jour pour travailler de nuit. « J’avais donc le temps d’écrire pendant la journée. C’est en quelque sorte les mémoires de tout ce qui m’était arrivé d’étonnant. »

Il s’est servi de ces notes pour écrire le roman. « Je me suis accordé plus de liberté et c’est plus amusant ainsi parce qu’on n’a pas de restriction. Tout ce qui se trouve dans le roman est basé sur des choses vraies – même les choses les plus bizarres. J’ai changé le nom des gens, bien entendu. Mais je relate des incidents réels. »

Une sorcière et un ovni

L’écrivain raconte un épisode particulièrement cocasse impliquant la rencontre de Lou avec Mayfern, une « sorcière ». « Ça s’est passé exactement comme ça ; c’est inspiré de la réalité », assure-t-il. Même chose pour un incident impliquant un pauvre opossum... et l’apparition d’un OVNI.

« J’étais allé chercher un ami à l’aéro-port. Nous roulions vers la maison et c’est arrivé. Nous étions trois dans la voiture et nous avons tous été témoins de la présence de l’ovni pendant une bonne quinzaine de minutes. »

Lee Durkee dépeint des scènes drôles, mais aussi la choquante réa-lité du racisme et de la ségrégation, qui persiste dans le sud des États-Unis. « C’était choquant aussi pour moi. J’étais naïf. Je travaillais de nuit comme chauffeur de taxi lorsque Donald Trump a été élu président. Pendant cette période, tout le racisme qui était resté silencieux pendant des décennies est en quelque sorte sorti du placard. J’étais sous le choc. »

Lee Durkee vit à Oxford, dans le Mississippi.

Il a longtemps vécu dans le Vermont, mais est retourné au Mississippi il y a une dizaine d’années.

Il a exercé le métier de professeur d’anglais et de chauffeur de taxi.

Il a publié des récits et des nouvelles dans plusieurs publications.

Mississippi Driver est son deuxième roman.