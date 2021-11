DENNIE, Paul



À Saint-Brigid's Home, le mardi 16 novembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Paul Dennie, époux de madame Françoise Doyon et fils de feu monsieur John Dennie et de feu madame Clémentine Arsenault. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au sous-sol de l'église une heure avant le service religieux pour recevoir les sympathies. Par la suite, si le climat le permet, la famille se rendra en cortège déposer ses cendres dans le lot familial du Cimetière de Giffard.Outre son épouse madame Françoise Doyon, il laisse dans le deuil ses trois filles : June (Paul Bergeron), Claire (Stuart McRae) et Frances (Nikolaos Stavridis). Il quitte aussi ses six petits-enfants : Maude Bergeron-Dennie (Gabriel Hotte-René), Léa-Laure Bergeron-Dennie (William Labelle), Émile Bergeron-Dennie (Eden Parent-Piché), William McRae (Anikó McRae), Emily McRae (Jory Seguin) et Alexis Dennie-Stavridis (Alexandra Magnan-Jacques) ainsi que ses arrière-petits-enfants: Grégoire, Marine et Clara; il laisse également dans le deuil sa sœur Rita (feu Martial Thivierge) et son frère feu Arthur (Suzanne Leblanc); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Doyon : Denis (Émilie Laroche) et feu Roch (Ghislaine Labrecque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Saint-Brigid's Home pour les excellents soins prodigués durant les dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération Québécoise Des Sociétés Alzheimer, 5165 rue Sherbrooke O., bureau 200, Montréal (Qc), H4A 1T6, (514) 369-7891, ou par un don à Saint-Brigid's Home Fondation, 1645, chemin St-Louis, Québec (Qc), G1S 4M3, (418) 681-4687.