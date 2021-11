MARCOUX, Guy



À la Résidence Côté Jardins, le 17 novembre 2021, après plusieurs combats sur le plan de sa santé et à la veille de ses 85 ans, est décédé monsieur Guy Marcoux. Il était l'époux de dame Lise Robitaille et en premières noces de feu dame Micheline Chabot, fils de feu Paul-Émile Marcoux et de feu Florence Lightizer. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse qu'il aimait tant Lise Robitaille; son fils Alain Marcoux (France Hallé); les enfants de son épouse et ses enfants depuis 44 ans: Mario Martel (Johanne McGrath), Bruno Martel (Luce Milhomme), Marlène Martel (André Dubreuil) et Steve Martel (Caroline Céré); ses petits-enfants: Catherine, Vincent, Alexandre, Sarah, Simon, Paul, Éthye, Audrey et Émilie; ses arrière-petits-enfants: Rayan et Liam; ses frères: René (Diane Mathieu), Denis (Aline Dorval), Grégoire (Ginette Gagnon) et feu Claude (Louisette Daigle); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robitaille: Pierrette, Colette, André (Hélène Posadski), Rita, (Pierre Demers)et René (Liliane Paquet), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s de longue date dont Denis Lavoie, Nicole Gariépy et monsieur Rocheleau pour son soutien quotidien. Il est allé rejoindre son frère Claude Marcoux. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel des services du CLSC Sainte-Foy qui lui ont prodigué des soins exemplaires à domicile, durant de nombreuses années. Tout le personnel soignant du 5e étage de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, ainsi que celui de la Résidence Côté Jardins qui par ses employés dévoués, respectueux, humains, attentionnés, aimants, ont permis que ses derniers moments soient à la hauteur de la personne qu'il a été. Un remerciement particulier aux employés du 2e Montagne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent et Côté Jardins, 4770, rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec), G3A OK9, tél. : 418-872-4936.