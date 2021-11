Coupe Vanier: des Mustangs à prendre au sérieux

Le porteur de ballon québécois Édouard Wanadi a aidé les Mustangs de l'Université Western à se qualifier pour la Coupe Vanier, eux qui ont pulvérisé les X-Men de St-FX, samedi après-midi, dans le cadre de la Coupe Mitchell. Devant leurs partisans, les champions de l’Ontario l’ont emporté au compte de 61 à 6.

Il s’agira de la 15e fois que les Mustangs participent à la grande finale canadienne du football universitaire – ce qui représente un record – et d’une première depuis 2018. Ils ont mis la main sur le prestigieux trophée à sept reprises dans leur longue histoire.

Contre les X-Men, Western a rapidement pris les devants 23 à 0 après un quart de jeu. À la mi-temps, c’était 51 à 3. Wanadi a été la grande vedette offensive de ce duel. Le natif de Saint-Jérôme a couru avec le ballon en main à 26 reprises, amassé 238 verges de gain et inscrit trois touchés.

Reconnus pour leur jeu au sol explosif et dévastateur, les Mustangs n’ont pas arrêté de piller sur le corps de leurs rivaux. Les demi offensifs Trey Humes et Keon Edwards en ont profité pour récolter 91 et 104 verges, respectivement. Ils ont également trouvé la zone payante.

Les X-Men frappent un mur

Du côté des X-Men, il s’agissait d'une toute première défaite en 2021. Les vainqueurs de la division des Maritimes avaient maintenu un dossier de 8-0 avant de se mesurer à la puissante machine mauve. Contre celle-ci, le quart-arrière Silas Fagnan en a eu plein les bras. Le joueur de première année a notamment été victime de trois interceptions.

Pour revenir aux Mustangs, l’équipe ontarienne devait attendre le résultat de l’affrontement de la Coupe Uteck entre les Carabins de l’Université de Montréal et les Huskies de la Saskatchewan pour connaître ses futurs adversaires. La Coupe Vanier sera disputée samedi prochain au Stade de l’Université Laval, à Québec.