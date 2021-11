GAGNON, Monique



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 18 novembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Monique Gagnon, conjointe de monsieur Auguste Blanchard, fille de feu Justinien Gagnon et de feu Rose-Alba Dumais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 11 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Auguste Blanchard, plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs: Georges, Ernest, Marie-Ange, Léo, Edmond, Maurice, Annette, François, Adrien, Albert et Marie-Paule.