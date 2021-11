FRANCOEUR, Marcelle Guay



À l'Hôpital L'Enfant-Jésus, le 20 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marcelle Guay, épouse de monsieur Herman Francoeur et fille de feu madame Bernadette Métivier et de feu monsieur François Guay. Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Herman Francoeur, ses enfants : Hélène (Pierre Roberge), Marc (Josée Monette) et Jean-Luc; ses petites-filles : Audrey-Anne Roberge (Mathieu Miquelon), Élise Roberge et Sarah Auclair (Mathieu Ritchie-Tremblay). Elle était la sœur de : Feu Jean-Guy (Florence Gagné), feu Pauline (feu Doric Brousseau), Carmelle (feu André Chamberland), Rachel (Raymond Giguère), feu Solange (feu Raymond Enright), Claude, Hugues, Mariette (feu Valmont Richard) et feu Gaston (Michèle Lemieux). Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Francoeur : Eva (feu Rosaire Plante), Hélèna (feu Gilles Cyr) et feu Gisèle ainsi que sa grande amie Judith Marier plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.de 18h à 21h et le vendredi 3 décembre de 9h à 11h.La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant de l'enfant-Jésus et particulièrement l'équipe du P3000 pour la qualité des soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636