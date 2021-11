FRENETTE, Huguette Poulin



Est décédée dans la sérénité, entourée de l'amour des siens, aux soins palliatifs du Manoir Trinité à Longueuil, le 21 novembre 2021, à l'âge de 81 ans. Mme Poulin Frenette, laisse dans le deuil son mari, l'amour de sa vie, M. Yvon Frenette, natif de Saint-Basile Comté de Portneuf. Elle était la fille de feu M. Léo Poulin et de feu Mme Marguerite Lebel.à compter de 11h et ce, jusqu'à 13h30.Elle laisse également ses deux filles: Nathalie Frenette (Jean-François Dumont) et Marie-Claude Frenette (Sylvain Racette), ses petits-enfants tant adorés : Rosalie Dumont (Bruno Lavigueur), Laurianne Dumont (Nicolas Thiffeautl), Justin Dumon et Yazmine Racette. Elle était la soeur de : Ginette Poulin Burns (feu Norman Burns) et Gilles Poulin, de Donnacona dans la région de Québec. Également, elle laisse plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs amis qu'elle n'oubliera jamais. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Canada, 110-1525 Carling Ave, Ottawa, Ontario, K1Z 8R9 ou directement sur le site web: https://www.coeuretavc.ca