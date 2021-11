«De son vivant»: un hymne à la vie

Comment vivre quand on sait que nos jours sont comptés et qu’on va mourir bientôt ? Et comment dire adieu à ceux qu’on aime ? Dans son nouveau film, De son vivant, la réalisatrice française Emmanuelle Bercot met en scène une mère et son fils qui doivent apprivoiser l’idée d’une mort annoncée.

Benjamin (Benoît Magimel), un acteur et professeur de théâtre, la quarantaine, est atteint d’un cancer du pancréas, stade 4. Le pronostic n’est pas encourageant. Il ne lui reste que quelques mois, peut-être un an, à vivre. Sa mère (Catherine Deneuve) lui propose de consulter le docteur Eddé (Gabriel Sara), un cancérologue qui privilégie une approche philosophique et spirituelle dans sa façon de traiter ses patients mourants.

Enragé d’être condamné aussi jeune par un cancer, Benjamin se montre d’abord réfractaire aux traitements qu’on lui propose. Mais guidé par le bon docteur Eddé et son aide-infirmière, Eugénie (Cécile de France), il acceptera finalement de partir sereinement.

En entrevue au Journal, Emmanuelle Bercot (La tête haute) indique que De son vivant est né d’un désir vague d’écrire un mélodrame centré autour d’une mère qui perd son fils du cancer et mettant en vedette deux de ses acteurs fétiches, Catherine Deneuve et Benoît Magimel. C’est sa rencontre avec le docteur Gabriel Sara, un réputé cancérologue de New York qui joue en quelque sorte son propre rôle dans le film, qui a donné une direction claire au projet.

« Au départ, j’avais vraiment envie de parler du cancer parce que ça me semble être un sujet important à aborder au cinéma parce que ça parle à beaucoup de gens », se souvient la cinéaste.

Photo courtoisie

« Mais en faisant des recherches pour le film, j’ai découvert ce médecin incroyable [Gabriel Sara]. J’ai rencontré d’abord une personne hors du commun et je me suis rendu compte par la suite qu’il faisait aussi un travail hors du commun. J’ai trouvé que sa démarche, qui n’est pas seulement médicale, pouvait complètement se mélanger avec mon idée de mélodrame et qu’il pouvait devenir le troisième personnage du film. J’ai donc pris toute la matière documentaire que j’ai pu puiser auprès de lui et j’ai insufflé cela dans la fiction. »

Une pause bénéfique

Le tournage de De son vivant a été parsemé d’embûches. Amorcée à l’automne 2019, la production du film a dû être interrompue après quelques semaines, quand Catherine Deneuve a été victime d’un AVC. Avec la pandémie qui a paralysé le milieu du cinéma au début 2020, Emmanuelle Bercot a dû attendre huit mois avant de pouvoir reprendre son tournage.

« Ça peut peut-être paraître très égoïste et trivial de dire cela, mais cette longue pause a été utile sur le plan artistique », souligne la cinéaste.

« Cela m’a permis de monter la moitié du film et de réfléchir à ce qui ne marchait pas, ce que je pouvais réécrire ou supprimer. Je pense que ç’a été très bénéfique aussi pour Benoît [Magimel] parce qu’il a continué à vivre avec son personnage et qu’il a pu aborder la deuxième phase du tournage beaucoup plus sereinement. Il était plus tourmenté dans la première partie, mais il est revenu plus lumineux, soulagé et heureux après la pause. C’était agréable de tourner ces scènes très difficiles dans la joie et la bonne humeur. »

Après avoir été présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, De son vivant a pris l’affiche cette semaine en France. En accompagnant sa nouvelle réalisation dans des projections publiques, Emmanuelle Bercot a constaté que son film suscitait des réactions très émotives chez les spectateurs.

« Je crois que ça renvoie tout le monde à quelque chose qu’il a déjà vécu, analyse-t-elle. À la fin des projections, il y a des gens qui m’ont dit que quand ça va leur arriver, ils vont pouvoir vivre ce moment plus sereinement. Beaucoup m’ont dit aussi qu’ils auraient aimé voir le film avant la mort d’un de leurs proches. Mais ce que je retiens le plus, c’est que j’ai atteint un de mes objectifs, c’est-à-dire de réussir à faire un film positif sur une histoire tragique. Même s’ils pleurent à la fin, les gens sortent de la salle avec le cœur plus léger, avec une soif de vivre et une forme de soulagement ou d’apaisement vis-à-vis de la mort. »

De son vivant prend l’affiche le 3 décembre.