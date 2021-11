Des Leafs plus efficaces en défensive?

La force de frappe des Maple Leafs à l’attaque ne fait aucun doute depuis quelques saisons, mais voilà que le club de Toronto compte parmi les plus efficaces défensivement. Loin de l'équipe ayant échappé en sept matchs la série de premier tour contre le Canadien de Montréal lors des récentes séries éliminatoires!

• À lire aussi: Jack Hughes s’approche d’un retour

• À lire aussi: COVID-19: les Islanders de New York suspendent leurs activités

En 22 parties cette saison, les Leafs n’ont alloué que 48 buts, soit une moyenne de 2,18 par partie. Seuls les Flames de Calgary et les Hurricanes de la Caroline font mieux à travers la Ligue nationale de hockey (LNH). Dans les trois derniers matchs de la série contre le CH, en mai dernier, la formation torontoise avait plutôt permis 10 buts.

«Les gars achètent le système de jeu et constatent que ça fonctionne, a commenté l’entraîneur-chef des Maple Leafs Sheldon Keefe, vantant l’échec-avant déployé par ses joueurs sur le site web de la LNH. Ça prend des efforts d’un bout à l’autre de la patinoire.»

«Nous avons déjà démontré dans le passé que nous pouvons jouer de cette façon, mais nous n’étions pas constants, a ajouté Keefe. Maintenant, les gars s’appliquent et nous obtenons des résultats.»

Aussi grâce aux gardiens

Encore vendredi soir, les Leafs ont cédé un seul but aux Sharks, à San Jose, même si l’équipe locale a réussi un total de 35 lancers. Le jeune gardien Joseph Woll a ainsi repoussé 34 rondelles dans un gain de 4 à 1.

En plus du jeu défensif, force est d’admettre que le rendement des gardiens aide également la cause de Keefe et des Maple Leafs. Si Woll (3-0-0) se dresse tranquillement comme un auxiliaire prometteur durant l’absence de Petr Mrazek, le numéro un Jack Campbell montre d’étonnantes statistiques, soit un dossier de 11-4-1, une moyenne de buts alloués de 1,68 et un brillant taux d’efficacité de ,943.

Le prochain match des Leafs est maintenant prévu dimanche soir contre les Ducks, à Anaheim.

À VOIR AUSSI