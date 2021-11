RENAULD, André



À l'I.U.C.P.Q (Hôpital Laval), le 22 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur André Renauld, époux de madame Gaétane Lortie et fils de feu monsieur Maximin Renauld et de feu madame Alice Dufresne. Il demeurait à Charlesbourg.La famille vous accueillera auLes condoléances auront lieu le vendredi 3 décembre 2021 de 17h30 à 20h30 et se poursuivront le samedi 4 décembre de 8h30 à 9h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse madame Gaétane Lortie, ses fils: Pascal (Valérie Hallé) et Jonathan; ses petits-enfants: Liliane et Sofia; ses frères et sœurs: Julienne, Yolande (Gilles Dufresne), Yvon, Diane (Alphonse Bergeron) et feu Jean-Marie (Monique Robitaille); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lortie: Murielle (feu Michel Michaud), Paul (Michèle Huet), Claudette, Roméo (Louise Valiquette), Léonel (Murielle Gauvreau), Philippe (Christiane Jasmin), Marie (Patrick Sweetnam), feu Laurent (Myriam Beaumont), Jean (Chantal Fontaine), Diane et Christian (Normande Clinchamps). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q pour l'excellence de leurs soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.