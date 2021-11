DE LAUNIÈRE, Monique



Le 16 novembre 2021, Monique nous a ditalors qu'elle marchait vers ses 85 ans. Fille de Philibert de Launière et de Marie-Anne Lizotte, épouse bien-aimée de Louis Dallaire depuis 62 ans, elle était la maman de Jean-François, décédé, de Patrice (Marthe Bérubé) et de Marie-Claude (Stéphane Morin). Elle chérissait ses petits-enfants: Émile et Florence Bérubé Dallaire et Victor Burton-Dallaire. Elle était la soeur de Lise, de Denise (Serge Tanguay) et de Gilles. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles soeurs de la famille Dallaire, de nombreux ami(e)s et une grande parenté des familles de Launière et Dallaire. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis à lavendredi 3 décembre de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 20h30, ainsi que samedi, 4 décembre, de 10h à 11h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Lac Bouchette à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC, CP 9050 Succ Centre Ville Montréal H3C 9Z9, Site web :www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.