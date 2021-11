PARÉ BILOCQ, Béatrice



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec, le 25 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Béatrice Paré, épouse de feu monsieur René Bilocq, fille de feu madame Yvonne Lemelin et de feu monsieur Albert Paré. Elle demeurait à Beauport autrefois de Château-Richer. Elle laisse dans le deuil ses enfants: France (Bernard Pelletier), Henri (Marie-France Tremblay), Denis (Andrée Arsenault), Daniel (Christiane Caron), Stéphane (Isabelle Fortier) et Josée (Claude Larose); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'elle affectionnait beaucoup; ses frères et sœurs : Nicole (Michel Gagnon), Céline (feu Roger Simard), Denyse (Jean-Guy Huot) et Claude (Christiane Renaud); ses belles-sœurs de la famille Bilocq : Emma Bilocq (Andrew Neilon), feu Thérèse (Thomas Neilon), feu Gisèle (Gilles Gagnon), feu Michel (Nicole Gauthier) et Pauline Laberge; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Outre son époux, elle est allée rejoindre son fils feu Fernand; son frère : feu Guy (feu Monique Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bilocq : feu Victoria (feu Gérard Racine) et feu Jeannine (feu Noël Cauchon).La famille recevra les condoléances à :Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636