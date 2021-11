La Distillerie de Montréal, la plus médaillée du concours international Spirits Selection

La Distillerie de Montréal s’est fait remarquer cet automne à Bruxelles au Spirits Selection, une importante compétition internationale de producteurs de spiritueux, en remportant six médailles. Elle a ainsi été la plus médaillée de l’édition 2021 de l’événement.

«Les médailles ne se valent pas toutes, mais celles-là sont celles que les distillateurs veulent avoir. À mes yeux, il s'agit du concours le plus prestigieux. C'est tout un honneur d'être jugé par ses pairs et c'est une belle reconnaissance de leur part», a dit Lilian Wolfelsberger, maitre distillateur de la Distillerie de Montréal et héritier d'un savoir-faire familial de cinq générations.

Deux spiritueux de la Distillerie de Montréal ont ainsi remporté des médailles d'or, soit la boisson amère «Orange électrique», pour ses arômes de quinquina, de racine de gentiane, de verveine bleu et d'artichaut, ainsi que pour son faible taux de sucre, de même que le «Rhum blanc», pour sa structure remarquable et sa longueur en bouche. Le «Rhum blanc» de l’entreprise avait aussi récolté une médaille d'or l’an dernier.

Crédit photo: Courtoisie Distillerie de Montréal

Un doublé également pour le «Whisky de Montréal», aux arômes boisés, qui est reparti de Bruxelles avec une médaille d'argent pour une deuxième année de suite. Idem pour l'eau de vie de type brandy «La Pomme», vieillie en futs de chêne et sucrée d'un caramel maison au sirop d'érable.

Le rhum épicé «L'Après-Ski» s'est quant à lui démarqué par ses notes de caramel, de cannelle et de gingembre frais, remportant aussi une médaille d'argent. La «Vodka Rosemont», élaborée à partir d'eau d’érable, a également obtenu une médaille d'argent pour sa belle rondeur en bouche, suivie d'un arrière-goût un peu sucré et anisé.

La Distillerie de Montréal est l'une des premières à avoir obtenu son permis de microdistillerie au début des années 2000.

Au Spirits Selection, chaque année, près de 1800 spiritueux sont présentés par des producteurs de partout dans le monde, puis dégustés et évalués par un panel d’experts.