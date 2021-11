La guerre avec la COVID-19 rebondit

L’Union européenne a fermé sa frontière aux voyageurs en provenance d’Afrique australe. Pour une fois, le gouvernement de Justin Trudeau ne s’est pas traîné les pieds et a fait la même chose.

La réaction extrême et rapide de plusieurs pays qui ferment leurs frontières à la suite de la découverte d’un variant potentiellement dangereux en Afrique du Sud en dit long sur les risques de voir la pandémie rebondir en raison d’une mutation dangereuse de la COVID-19. Personne n’ose croire que stopper des voyageurs en provenance d’Afrique australe suffira à arrêter la propagation du nouveau variant. Plus que jamais, s’il faut espérer le mieux, il faut aussi prévoir le pire.

1. Quelle est la dangerosité du nouveau variant ?

On ne sait pas très bien dans quelle mesure le nouveau variant découvert en Afrique du Sud est réellement dangereux. Des experts estiment que le variant sud-africain contournerait une partie des barrières immunitaires et qu’il diminuerait à 40 % l’efficacité des principaux vaccins. Si tel est le cas, un vaccin de rappel qui ciblerait le nouveau variant pourrait sans doute être développé assez rapidement. Mais étant donné la vulnérabilité des humains à certaines mutations de la COVID-19, ceci confirmerait que nous sommes engagés dans une longue guerre qui pourrait durer des années.

2. Comment lutter contre la pandémie ?

Si le variant sud-africain se révèle aussi dangereux que redouté, la solution de l’Autriche et de la Chine qui ont imposé une vaccination obligatoire va devenir universelle. La vaccination devra aussi être facilement disponible dans tous les pays du monde. Exactement comme le vaccin contre la poliomyélite qui a fini par éradiquer cette maladie de presque toute la surface de la Terre. Des souches de la polio ont survécu en Afghanistan et au Pakistan, tout comme, pendant un temps, parmi des communautés qui refusaient la vaccination. Dans les années soixante, le vaccin contre la polio est devenu obligatoire dans les pays industrialisés. Un vaccin obligatoire n’a donc rien de nouveau ni de dangereux pour les droits de la personne. (À l’époque, la technologie était moins avancée que de nos jours et les bons vaccins ont été découverts après plusieurs années de tâtonnement).

3. Quels seront les effets sur l’économie ?

Si jamais des variants dangereux surgissent, il faudra oublier pendant des années les croisières et autres activités qui requièrent que de larges foules soient concentrées au même endroit. Désolé pour les festivals de toutes sortes. Les problèmes dans les chaînes de production et dans les chaînes d’approvisionnement vont perdurer. Et les économies vont jouer de l’accordéon, en alternant rapidement les périodes de forte croissance avec les périodes de croissance faible.

4. Comment les gouvernements pourraient-ils aider à contrer de nouvelles crises ?

Les gouvernements ne pourraient pas aider à répétition les citoyens et les entreprises avec de généreuses subventions, parce que leur endettement deviendrait monstrueux. Heureusement, les premières vagues de la COVID-19 ont permis à plusieurs pays de s’adapter. Mais certains secteurs comme ceux du tourisme et de la culture seraient encore très affectés.

5. Pourquoi se préparer dès maintenant ?

Il y a deux ans, au début de la pandémie, il était possible d’espérer que celle-ci serait de courte durée. L’espoir que la pandémie s’arrête bientôt ou régresse demeure, mais il faiblit. Les non-vaccinés et les variants dangereux font en sorte que nos gouvernements devraient planifier sérieusement l’éventualité d’une pandémie beaucoup plus longue et mieux préparer les populations en conséquence.