L’arrivée de Rick Wakeman propulse Yes

Les gars de Yes ont eu du « pif » lorsqu’ils ont approché Rick Wakeman pour lui offrir de faire partie de la formation britannique. Le claviériste aux longues capes a permis à Yes d’élargir son spectre musical.

L’album Fragile, qui fêtait, hier, ses 50 ans, marque le début d’une nouvelle étape pour Yes, comme en témoigne les Roundabout, South Side of the Sky, Long Distance Runaround et Heart of the Sunrise, qui ont rapidement obtenu le statut de classiques.

À la fin de la tournée du disque The Yes Album, à la fin de l’été 1971, Jon Anderson, Bill Bruford, Steve Howe, Tony Kaye et Chris Squire ont commencé à travailler sur leur quatrième album studio dans un petit studio à Londres.

Tony Kaye n’est pas intéressé à élargir ses horizons au-delà du piano et de l’orgue Hammond. Le claviériste n’est pas du tout attiré par les synthétiseurs et le Mellotron qui commencent à faire leur apparition.

Ce qui agace le chanteur Jon Anderson et le bassiste Chris Squire, membres fondateurs de Yes, qui n’apprécient pas cette attitude et qui mènera rapidement au congédiement de Kaye.

Les gars de Yes avaient un remplaçant potentiel en tête. Ils avaient été impressionnés par le style et la virtuosité de Rick Wakeman qui venait de quitter les Strawbs.

À deux heures du matin, Chris Squire communique avec Wakeman pour lui offrir de faire partie de Yes.

La pochette

Approché pour faire partie du groupe de tournée de David Bowie, le claviériste accepte l’offre de Yes, où il croit qu’il aura une plus grande liberté artistique.

« Rick Wakeman était, à cette époque, très occupé comme musicien de studio et il n’était pas toujours avec nous pour répéter et enregistrer. Il arrivait et il nous disait qu’il pouvait être là le lendemain à 15 heures. On lui disait que c’était OK. On travaillait de notre côté et il ajoutait sa touche lorsqu’il était présent. Ça nous convenait », a raconté Steve Howe, lors d’un entretien, publié en mai dernier, dans le magazine Guitar Player.

On retrouve, sur Fragile, quatre pièces composées par les cinq musiciens et cinq qui ont été proposées par chacun des membres du groupe.

Ces idées individuelles sont devenues Cans and Brahms (Wakeman), We Have Heaven (Anderson), Five Per Cent for Nothing (Bruford), The Fish (Squire) et Mood for a Day (Howe). Une idée de Bill Bruford qui permettait aux nouveaux auditeurs de Yes de découvrir un peu plus la personnalité musicale de chacun des musiciens.

« Yes était très bon sur The Yes Album, mais notre son était bizarre. La production, les idées et la cohésion étaient extrêmement bonnes sur Fragile. C’est un bel album à écouter parce que c’est un vrai enregistrement sur lequel tous les musiciens ont contribué. C’est un album qui sonne Yes », a indiqué le guitariste.

La superbe pochette, créée par Roger Dean, marque aussi le début d’une longue collaboration qui se poursuivra avec les opus Close to the Edge, l’album en spectacle Yessongs, Tales from Topographic Oceans et Relayer. Dean sera aussi impliqué dans la conception des décors en tournée.

Fragile grimpera jusqu’en quatrième position du palmarès Billboard 200 aux États-Unis, jusqu’à la sixième au Canada et à la septième au Royaume-Uni.