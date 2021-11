Le Guide de l’auto répond à vos questions

Chaque semaine, dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio, Antoine Joubert et Germain Goyer répondent aux questions du public.

Au menu cette semaine :

La location de ma Audi A4 2018 arrivera à terme en juin prochain. En raison de la pénurie généralisée dans l’industrie, je magasine tout de suite. J’ai toujours fait entretenir ma voiture chez le concessionnaire et je n’ai jamais eu de problème majeur. Est-ce que cette génération de la A4 a un bon bilan? Est-ce que je vais m’attirer des problèmes en la rachetant? Serait-il plus avantageux que je me tourne vers un modèle neuf? Avec les offres actuelles, une S3 2022 ou une A4 2022 me coûterait le même prix. Avez-vous une préférence?

- Bruno

Que pensez-vous du Chevrolet Blazer 2022? Est-il fiable?

- Yvan

Je suis à la recherche d’un véhicule économique. Il peut être à essence ou électrique. J’ai pensé au Hyundai Kona électrique et à la nouvelle Honda Civic. Quel est votre avis? Avez-vous d’autres suggestions?

- Mathieu

Le Guide de l'auto, c'est tous les samedis à 10h sur QUB Radio, et en reprise le dimanche à 14h.