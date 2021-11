Les Blue Jays s’entendent avec un releveur

Les Blue Jays de Toronto se sont entendus sur les termes d’un contrat de deux saisons avec le releveur Yimi Garcia, samedi.

• À lire aussi: Vladimir Guerrero fils en mission

Selon le réseau Sportsnet, le Dominicain de 31 ans empochera 11 millions $ au total.

La saison dernière, avec les Marlins de Miami et les Astros de Houston, Garcia a participé à 62 matchs, durant lesquels il a lancé 57 manches et deux tiers, et a maintenu une fiche de 4-9. Il a aussi préservé une moyenne de points mérités de 4,21 et réussi 60 retraits au bâton.

Garcia a excellé durant la Série mondiale, lors de laquelle les Astros se sont inclinés devant les Braves d’Atlanta. En quatre matchs et autant de manches lancées, Garcia n’a permis aucun point ni coup sûr.

Les yeux rivés sur un lanceur partant

Le réseau MLB Network a par ailleurs ajouté que le magasinage des Blue Jays pourrait se poursuivre dans les prochains jours pour un lanceur partant.

Le média américain a évoqué le nom de Kevin Gausman, l’ancien des Giants de San Francisco, comme un candidat potentiel. Ce dernier pourrait d’ailleurs prendre une décision bientôt et qu’il pourrait empocher beaucoup d’argent sur un contrat à long terme.

À VOIR AUSSI