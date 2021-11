Les partisans n’ont pas cessé d’encourager les Carabins

Les partisans étaient nombreux au CEPSUM pour encourager leurs Carabins. Avant le match et à la demie, j’ai croisé de nombreux partisans qui étaient confiants, mais le tout s’est terminé avec une défaite crève-cœur.

La couleur bleue est à l’honneur quand on voit le couple de Guillaume Lacasse et Geneviève Seguin, ainsi que Pierre-Yves Larouche.

Le demi défensif des Carabins, Kaylan St-Cyr, a félicité son bon ami, le quart-arrière victorieux, Mason Nyhus.

Les sœurs Jackie et Annick Saint-Pierre étaient au rendez-vous.

Dans le salon des Carabins, il y avait Robert Panet-Raymond, président du CA du CEPSUM, gouverneur et ancien joueur de football des Carabins en compagnie de ses fils Carl, avocat chez Loranger Marcoux, et Éric, associé chez Conseil PMP.

Martin Gagnon, gouverneur des Carabins et président de services financiers Martin Gagnon, est entouré de Vincent Dequoy, gouverneur des Carabins et président d’Hydro Mobile, et de Steves Morin, directeur de la campagne philanthropique des Carabins.

Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal, est entouré de Manon Simard, DG du CEPSUM et des Carabins, ainsi que de Guy Fréchette, gouverneur des Carabins.

Louis T. Lemay, président de Lemay, est entouré de son fils, Simon et de William Moylan, directeur du sport par excellence des Carabins.

Catherine Ferland-Trudel, de l’OSM, est entourée de Marc Bruneau, WhiteHaven Securities et de Renault Lortie, de chez Energir.

La famille Bruneau était bien représentée par Alexandre, Olivia et Camilla qui étaient en compagnie d’Albert et Jules Lortie.