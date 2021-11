Marc Messier: dialogue avec son ego

À 74 ans, Marc Messier va là où le plaisir l’amène. « Tant que je vais avoir du fun, je vais continuer », explique le comédien qui se retrouve Seul... en scène ! pour la première fois en une cinquantaine d’années de carrière.

Dans un café bruyant du quartier Outremont où il semble avoir ses habitudes, Marc Messier a choisi une table tout en retrait pour se raconter.

« J’ai commencé à faire du théâtre à 16 ans, dit-il d’emblée. Je suis parti tôt vivre à Montréal, je suis allé à l’université étudier en littérature et vers l’âge de 20 ans, j’ai choisi de tenter sérieusement ma chance au théâtre, même si cela me faisait peur, car je ne venais pas d’une famille riche. Mes parents n’étaient pas vraiment au courant de mes rêves d’une carrière au théâtre. »

À 25 ans, au début des années 1970, alors qu’il joue dans la série pour enfants La Fricassée présentée à Radio-Canada, il rencontre Claude Meunier qui en est l’un des auteurs. Ça clique rapidement entre les deux jeunes hommes qui se trouvent respectivement bien drôles et qui travaillent tout de suite franchement bien ensemble. C’est Claude qui, en lui présentant son grand ami Louis Saia, formerait sans le savoir l’une des bandes de comiques chouchous du Québec.

« Il y a eu la pièce Appelez-moi Stéphane, Les Voisins, puis tout s’est enchaîné, poursuit l’acteur qui n’a jamais eu de plan de carrière. C’est inimaginable, quand je m’arrête pour y penser, ça me surprend d’être encore là après tout ce temps. Il y a toujours une part de hasard et de choses que tu ne contrôles pas dans ce genre de métier. Tu peux toujours espérer. Mais je ne pouvais pas imaginer cela. »

Après avoir – entre autres choses – interprété Marc Gagnon dans Lance et compte pendant neuf saisons, joué 3322 fois en 38 ans dans la comédie théâtrale Broue (avec ses amis Michel Côté et Marcel Gauthier), prêté ses traits à Réjean dans La petite vie pendant quatre saisons et fait partie de la franchise Les Boys au cinéma, il n’y avait que deux choses que l’acteur avait envie de faire qu’il n’avait encore jamais faites : jouer un rôle dramatique au théâtre (ce qu’il a fait en 2018 dans La mort d’un commis voyageur d’Arthur Miller) et écrire un spectacle solo.

La liberté de la scène en solitaire

« C’est la création artistique qui est stimulante et qui m’a amené là, poursuit Marc Messier lorsqu’il est question de son spectacle Marc Messier – Seul... en scène ! J’ai un réflexe, j’ai toujours été comme cela : je vois des personnages dans les gens que je croise, je lis un roman et je me dis que ça pourrait devenir un bon film... »

C’est en lisant les petits bouts de textes – écrits au fil des dernières années – à ses amis Louis Saia (collaborateur aux textes) et Mani Soleymanlou (metteur en scène) que l’idée de créer ce spectacle solo a pris forme. Un projet qu’il caressait depuis longtemps, qui est aussi inspiré de son monologue dans la pièce de théâtre Neuf (du même Mani Soleymanlou) dont la tournée 2020 a dû être reportée pour cause de pandémie.

Ce qu’il voyait d’abord comme une œuvre théâtrale s’est transformé en quelque chose de plus personnel. Forcément, lorsqu’on se met à parler de soi et que l’idée de départ est un dialogue avec son ego. « Je me présente sur scène seul en ayant laissé mon ego chez moi à faire des tâches domestiques pour le descendre un peu, explique-t-il en souriant. Je raconte ma rencontre avec mon ego, ce qui arrive avec lui. En suivant cette conversation – je joue les deux personnages –, je raconte comment j’ai découvert le théâtre, mes premiers temps dans le métier, les années 1950, la religion, le vieillissement, la mort, tout cela avec beaucoup d’humour. Je me trouve à revisiter un peu ma vie, ce qui ouvre la porte à bien des affaires. »

À 74 ans, Marc Messier se dit fier d’avoir réussi à exercer ce métier « où tu es beaucoup dans le désir des gens » en continu pendant toutes ces années.

« Je suis très content et chanceux d’avoir réussi à me faire une vie dans ce métier-là. J’aimais cela et j’aime encore cela. À 20 ans, je vivais d’espoir et ça s’est passé. Je n’ai pas vu le temps passer. »

Le spectacle : Marc Messier – Seul... en scène !