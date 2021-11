Marianne Fortier: la soif du changement

Elle a joué les premières de classe, les « bonnes petites filles », les demoiselles en détresse, même. Mais à 28 ans, Marianne Fortier a envie de se délester de cette étiquette pour aller voir ailleurs, explorer les zones sombres de son registre jusqu’ici inexplorées. « Je n’ai plus envie de m’imposer des limites », annonce la comédienne.

Elle a longtemps collé à la peau de Marianne Fortier, cette étiquette de jeune fille de bonne famille, ou encore sans défense. Et elle ne la rejette pas entièrement, bien consciente qu’elle est entrée dans le monde du showbiz québécois avec l’archétype du genre. Elle n’avait que 10 ans lorsqu’elle a décroché son premier rôle, prêtant ses traits à Aurore Gagnon, dite l’enfant martyre.

« Un rôle comme celui-là, ça marque, et ce, tant pour une comédienne que pour le public. C’est normal qu’on continue à m’offrir des rôles dans cette veine ; il y a quelque chose de logique dans cette association, avec mon physique et mes yeux bleus. Mais aujourd’hui, j’ai envie de surprendre, de m’éloigner de moi et d’aller ailleurs complètement », atteste-t‐elle, en entrevue avec Le Journal.

Plus mûre

La comédienne se targue en effet d’aller là où on ne l’attend pas. De jouer des rôles plus mûrs, plus complexes. Et c’est exactement ce qu’elle fait cette année. Après avoir montré les dents (littéralement !) en devenant un zombie dans Brain Freeze cet automne, elle endosse désormais le rôle de Camille, un personnage adulte et ayant une grande part d’ombre, dans Nous, attendu dès jeudi sur Club illico.

Ce Nous, c’est un immeuble (le Northern Fixtures, dont seules les lettres n, o, u et s ont survécu à l’usure du temps) où gravitent cinq jeunes qui, au premier regard, ne pourraient être plus différents. Mais un coup du destin leur apprend qu’ils sont tous nés à quelques jours d’intervalle... dans la même pouponnière. Est-ce un hasard s’ils se retrouvent un moment coincés dans un ascenseur en panne ? Probablement pas...

En marge de ces rencontres, Camille tente de mettre de l’ordre dans sa vie familiale, laquelle recèle des secrets, comme en témoigne le généreux héritage qu’elle a reçu après le décès de sa grand-mère, sa propre mère ayant été gommée du testament pour des raisons obscures. Cette quête de vérité la portera bien loin, jusqu’à la faire basculer du côté de l’agresseur.

« Camille, elle est comme un presto ; on ne sait pas quand ni comment, mais on sait qu’elle va exploser. Je peux le confirmer », avance la comédienne, navigant prudemment dans un champ miné de divulgâcheurs.

« Toute sa vie, elle a foncé tête première dans les défis comme un bull-dozer, sans se poser de questions. Mais là, il y a cet héritage qui vient la bouleverser. En cherchant la vérité, elle va déterrer beaucoup de choses, des secrets qui vont venir éveiller quelque chose de très sombre, de violent même, enfoui en elle. C’est l’fun à explorer. Vraiment. Mais c’est difficile. Il faut que ce soit très texturé, très nuancé. C’est quelque chose que je n’avais encore jamais exploré », poursuit-elle.

Se mettre en danger

Encore une fois, il y a cette idée de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort. Deux expressions galvaudées, certes, mais qui résument parfaitement bien la démarche de Marianne--- Fortier.

À preuve, la comédienne a récemment amorcé différentes formations. Des cours de ballet et de chant sont ainsi récemment venus se greffer à son horaire, histoire de découvrir d’autres domaines, d’ajouter de nouvelles cordes à son arc. Non pas qu’elle ait de projet concret allant dans ce sens ou qui requerrait ces aptitudes particulières---.

« On a souvent cette idée que, une fois adulte, on ne peut plus essayer d’autres choses. Quand j’étais jeune, j’ai fait de la natation, du piano et du judo. Pourquoi je devrais me limiter à ça ? J’ai envie d’explorer, de continuer à apprendre des choses. Si un jour un projet se présente et il faut que je sache danser, eh bien, j’aurai une base. Mais ce n’est pas forcément le but », explique la comédienne.

Dans la peau d’une icône ?

Quoique... En entretien au Journal, Marianne Fortier se hasarde à songer tout haut, à évoquer différents projets qui lui permettraient de montrer de nouvelles facettes de son registre et de la stimuler autrement. Il y a les érudites, les astronautes et les avocates, toutes anonymes.

Puis, un nom surgit : Diane Dufresne.

La comédienne se verrait prêter ses traits à l’icône québécoise dans un éventuel – et hypothétique – film inspiré de la vie de la chanteuse.

« Ça réunit plusieurs choses qui m’allument : explorer un univers éclaté, une autre époque et jouer un personnage qui a été vraiment marquant pour les Québécois », avance-t-elle.

Voilà qui saurait rentabiliser ces cours de chant...

♦ Les six premiers épisodes de Nous débarquent sur Club illico jeudi. Les six épisodes suivants arriveront le 20 janvier.

Marianne Fortier en 5 rôles

AURORE GAGNON

Aurore (2004)

« Aurore, c’est le début de tout, le début de ma carrière et de ma passion. C’était plein de belles scènes à jouer, surtout pour un enfant. »

ÉLISE GAUVIN

Maman est chez le coiffeur (2007)

« Si Aurore a été le début de ma passion, Maman est chez le coiffeur en a été la confirmation. J’avais aimé jouer un premier rôle, mais est-ce que j’allais continuer d’aimer ça, est-ce que j’allais pouvoir jouer autre chose ? Ça symbolise aussi pour moi le début de l’adolescence, tant à l’écran que dans ma vie. C’est un de mes projets préférés. »

SARAH VAILLANCOURT

Pour Sarah (2015)

« Je pense que cette série a marqué le public par son sujet, très en phase avec la jeunesse d’aujourd’hui. J’ai côtoyé des personnes qui ont vécu cette histoire-là et ça a été bouleversant personnellement. Beaucoup de gens conduisent sans réaliser la responsa-bilité qu’on a lorsqu’on prend le volant. C’est une leçon que je vais porter en moi pour toujours. »

JULIETTE CAPULET

Roméo et Juliette (2016)

« On dirait que je ne réalise pas encore que j’ai eu la chance de jouer ce personnage. J’ai été tellement heureuse dans ce projet, le fait de faire partie d’une troupe, de jouer la même chose chaque jour, pendant des mois, et pouvoir constamment essayer de nouvelles choses. »

CHLOÉ BOUCHARD

Demain des hommes (2017)

« J’ai tout aimé de Chloé, son aplomb, son côté très assumé qui cachait une vulnérabilité et une sensibilité incroyables. Il y a eu une déception immense de ne pas avoir de deuxième saison de Demain des hommes ; je m’en fais parler encore aujourd’hui. Le deuil a été très important pour moi. »