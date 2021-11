L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) a récemment remis des mentions d’honneur pour 2020 et 2021 à différents enseignants d’exception, dont deux membres du personnel du Cégep Limoilou : Simon Robert (photo de gauche), figure de proue au sein des départements d’arts visuels et de techniques de métiers d’art, et Alain Marineau (à droite), enseignant en génie électrique – automatisation et contrôle, qui s’est démarqué en classe en intégrant des systèmes de production d’énergie électrique de type photovoltaïque. Les mentions d’honneur de l’AQPC reconnaissent l’engagement pédagogique et la contribution à la qualité de l’enseignement collégial d’enseignants et d’enseignantes qui s’illustrent par leur compétence, leur dévouement et la qualité de leur travail. Bravo, messieurs !

Une première !

Photo courtoisie

Une équipe de coiffeurs et coiffeuses du Salon Marcel Pelchat, de Laurier Québec, a participé pour la première fois au récent Salon de la femme tenu au Centre de foires d’ExpoCité les 20 et 21 novembre derniers. Pas moins d’une centaine de femmes ont pu être brillamment coiffées par l’équipe sur place, ce qui a donné lieu à de belles et agréables rencontres sous le thème de la beauté. Devant un tel succès, Nathalie Bell, directrice administrative, et Martin Rocheleau, copropriétaire du salon Marcel Pelchat, ont assuré que l’expérience sera répétée à coup sûr en 2022. Sur la photo, l’équipe de Marcel Pelchat au Salon de la femme. De gauche à droite : Mélanie, Mélynda, Anthony, Christine et Mélissa. (Absentes sur la photo : Rachel et Shannon.)

90 ans...

Photo courtoisie

Adrienne Bédard (photo) célébrera dans quelques jours son 90e anniversaire de naissance. Née le 29 novembre 1931 à L’Ancienne-Lorette, elle y a vécu toute sa vie et demeure présentement à la résidence Jules-Verne. Le bingo, le tricot et le coloriage (mandalas) occupent les temps libres de cette femme encore active et bien dans sa peau. Ses cinq enfants, ses quatre petits-enfants et son arrière-petite-fille, qui lui souhaitent un joyeux anniversaire à l’avance, sont unanimes pour dire qu’elle fait le meilleur sucre à la crème. Bonne fête, Adrienne.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 27 novembre 2014. Le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Gilles Courteau, annonce la vente des Remparts de Québec à Québecor. Le club de hockey était la propriété des hommes d’affaires Jacques Tanguay, Michel Cadrin, André Desmarais et de l’entraîneur de l’Avalanche du Colorado, Patrick Roy.

Anniversaires

Photo courtoisie

Georges Leblanc (photo), skipper et auteur de Lévis, 66 ans...Robin Givens, actrice américaine, 57 ans...Pierre Mondou, ex-joueur LNH, avec le Canadien de 1977 à 1985, 66 ans...Caroline Kennedy, fille de John Kennedy et Jacqueline Kennedy, 64 ans...Sheila Copps, ex-politicienne canadienne, 69 ans...Jacques Godbout, romancier, poète, essayiste, dramaturge, écrivain et cinéaste, 88 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 27 novembre 2020. Mohsen Fakhrizadeh (photo), 62 ans, physicien nucléaire iranien et scientifique considéré comme le chef du programme nucléaire iranien... 2019 : Godfrey Gao, 35 ans, mannequin et acteur canadien et taïwanais... 2015 : Luca De Filippo, 67 ans, acteur et metteur en scène italien... 2014 : P.D. James, 94 ans, écrivaine britannique connue pour ses romans policiers vendus en millions d'exemplaires à travers le monde... 2011 : Ken Russell, 84 ans, réalisateur de cinéma britannique... 2009 : Al Alberts, 87 ans, chanteur, musicien américain... 2008 : L’Honorable Pierre Côté c.r., 86 ans, ancien juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec (1984-1997)... 1998 : Roland Albert, 57 ans, pédiatre et animateur radio (CJRP)... 1992 : Yves Gagnon, 56 ans, fondateur du Festival de la chanson de Granby en 1968