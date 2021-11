Ovechkin égale deux légendes

En inscrivant trois buts vendredi soir, Alex Ovechkin a rejoint quelques légendes de la Ligue nationale de hockey (LNH) sur plusieurs listes de statistiques.

Le capitaine des Capitals de Washington a ainsi réussi le 28e tour du chapeau de sa carrière pour permettre aux siens de défaire les Panthers de la Floride 4 à 3. Il a ainsi égalé Marcel Dionne et Bobby Hull au sixième rang de l’histoire du circuit pour les matchs de trois buts ou plus.

C’était aussi la 153e rencontre où «Ovi» amassait plus d’une réussite. Toujours au quatrième échelon de la LNH à ce chapitre, il est à une partie de deux buts ou plus de rejoindre Mario Lemieux sur le podium.

Les trois buts du Russe étaient ses 1354e, 1355e et 1356e points depuis qu’il a commencé à faire frémir les gardiens du circuit Bettman. Cela lui a permis de devancer Guy Lafleur (1353) et Brendan Shanahan (1354) et de s’installer au 26e rang des meilleurs pointeurs de la LNH.

Ovechkin a inscrit le 117e but gagnant de sa carrière contre les Panthers. Il est donc à un filet victorieux de Phil Esposito et du troisième rang de l’histoire dans cette catégorie.

En ce qui concerne sa chasse au record de Wayne Gretzky (894) pour le plus de buts en saison régulière, le célèbre numéro 8, avec 748 réalisations, est toujours au quatrième rang, et ce, à 18 réussites de Jaromir Jagr.

Questionné après le match de vendredi sur ses succès, voilà ce qu’avait à répondre Ovechkin : «Si j’ai une chance de tirer, je tire. Si j’ai une chance de faire une passe, je passe. C’est assez simple, vous savez?»