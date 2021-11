Tourner sa langue sept fois avant de parler

L’histoire des civilisations accorde une place unique, empreinte de mystères, au chiffre 7.



Ce nombre, sacré dans de nombreuses religions revient souvent dans la Bible. Le Shabbat de la Genèse est le jour où Dieu se reposa après avoir créé le monde en 6 jours. La Menorah, symbole du judaïsme, est un chandelier à 7 branches.



Il est écrit dans l’Ancien Testament que le prophète Élisée éternua 7 fois pour ressusciter un enfant. Noé n’a sauvé du déluge sur son arche que 7 animaux purs de chaque espèce. Lors de la prise de Jéricho, 7 prêtres sonnants trompettes ont fait 7 fois le tour de la ville pour en faire s’effondrer les murs. On distingue 7 péchés capitaux : luxure, avarice, envie, colère, orgueil, paresse, gourmandise. Chacune des 7 plaies d'Égypte dura 7 jours.



Selon le Premier Livre des Rois, le roi Salomon avait sept cents femmes. Cela lui a-t-il permis d’atteindre le Septième ciel, le comble du bonheur ? Il a construit en 7 ans le temple de Jérusalem qui avait 7 portes comme la ville grecque de Thèbes, liée à de très nombreux mythes de l’antiquité. Héraclès a tué l’Hydre à 7 têtes.



On parle des Sept Merveilles du monde antique. Sept était chez les Égyptiens le symbole de vie éternelle. La personne décédée devait traverser 7 portes célestes avant d’arriver devant le dieu Osiris pour subir son jugement.



Dans l'hindouisme, le corps a 7 sources d’énergie appelées les chakras. La terrifiante Kali, déesse de la destruction, est une des 7 langues de feu du dieu Agni.



Le Coran affirme qu’il y a 7 cieux et 7 sept terres, l'enfer se situant dans la 7e terre. Les pèlerins musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba, le grand cube noir de La Mecque.



En Afrique, chez les Dogons, le chiffre sept représente la perfection humaine. Il est la somme de 4 (symbole de la féminité) et de 3 (symbole de la masculinité). Les sept couleurs de l’arc-en-ciel sont devenues symbole LGBT.



Aucun autre nombre n’occupe une place comparable dans la culture mondiale. De « Salomé : la danse des sept voiles» de Richard Strauss à l’opéra-bouffe de Jacques Offenbach, où l’odieux Barbe-Bleue a 7 femmes.



Vous avez certainement vu les films «Les Sept Samouraïs», «Blanche-Neige et les Sept Nains» ou ceux mettant en vedette Sean Connery, l’agent secret 007 ? Peut-être lu « Les 7 Boules de Crystal » d’Hergé et « Les Sept piliers de la Sagesse» de D.H. Lawrence

Vous ne vous êtes sans doute jamais arrêté à Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, anciennement appelée La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, dans le Bas-du-Fleuve avant de prendre le traversier pour vous rendre à Sept-Îles.



Toujours au Québec, le Bonhomme Sept Heures était un méchant qui enlève les petits enfants qui restent dehors après 7 heures du soir. Une autre légende voulait que ceux qui ne faisaient pas leurs Pâques pendant 7 ans fussent transformés en loup-garou, en chiens ou en petits bœufs noirs.»

Évidemment, astrologues, numérologues et autres charlatans se bousculent en interprétations autour de 7. La préférence accordée au 7 indiquerait repli sur soi, introversion et mélancolie. Nostradamus y est même allé, comme il se doit, d’une sombre et énigmatique prédiction : « Mars nous menace par la force bellique Septante fois fera sang épandre.» Attention, casser un miroir va vous mériter 7 ans de malheur.



En terminant, pour être d’actualité relions le chiffre 7 au réchauffement climatique. Un bébé né en 2020 sera 7 fois plus exposé que ses aïeuls à des vagues de chaleur, selon une étude parue dans la réputée revue Science.



Vous vous en doutez : j’ai dû remettre ce texte 7 fois sur le métier avant de le terminer. Je bois un SEVEN-UP à votre santé en regardant un vieil épisode de « La fin du monde est à 7 heures !

Me recevez-vous 7 sur 7 ?