Une soirée 100% country

Guylaine Tanguay a l’habitude d’être en contrôle lorsqu’elle monte sur scène. Mais, mardi, elle confiera les rênes de la soirée à Monique Giroux pour sa Carte blanche colorée 100 % country.

« Je sais un peu à quoi m’attendre parce que j’ai choisi les chansons et les invités. Mais le contenu lui-même ? Je n’en ai aucune idée. Je vais me laisser guider par Monique Giroux ; je sais que je suis entre bonnes mains », raconte Guylaine Tanguay.

Au programme de cette soirée : « l’histoire de la vie musicale » de Guylaine Tanguay, racontée par certains de ses pairs. Patrick Norman, Nathalie Lord, Guillaume Lafond et la fille de la chanteuse, Mary-Pier Bazinet, viendront lui offrir différents morceaux – tirés ou non de son répertoire – qui ont forgé son parcours et son identité.

La présence de Patrick Norman, ami et collaborateur de longue date de Guylaine Tanguay, est d’autant plus spéciale puisque le chanteur de 75 ans a récemment évoqué le désir de tirer sa révérence.

« C’est quand même un immense privilège quand on sait qu’il est dans ses derniers moments de carrière et qu’il décide de participer à ce projet-là pour moi. Je vois ça comme une immense preuve d’amitié sincère », atteste la chanteuse.

Ses fans peuvent toutefois se rassurer : en plus d’y aller d’anecdotes et de confidences, Guylaine Tanguay prendra elle aussi le micro pour interpréter une poignée de chansons.

L’esprit des Fêtes

Une fois cette Carte blanche colorée terminée, Guylaine Tanguay aidera ses fans à se mettre dans l’esprit des Fêtes avec un autre spectacle inédit : Virtuellement country Noël. En compagnie de ses complices Annie Blanchard et Brittany Kennell, elle revisitera certains classiques indémodables associés aux célébrations de fin d’année.

« J’aime l’idée de réunir trois filles aux styles et âges différents sur un seul et même show. Parce que c’est ça, le country : une histoire de gang, d’amis et de famille », avance Guylaine Tanguay.

La Carte blanche colorée de Guylaine Tanguay sera présentée à la Cinquième salle de la Place des Arts, mardi à 20 h, et en webdiffusion jusqu’au 18 décembre. Virtuellement country Noël sera disponible du 4 au 9 décembre sur la plateforme Livedanstonsalon.com