Ville de Québec: un cabinet politique paritaire pour Marchand

Le cabinet «politique» du nouveau maire de Québec, Bruno Marchand, sera paritaire. Il comptera 10 membres, dont cinq femmes, a appris Le Journal.

On connaissait déjà l’identité du directeur de cabinet (Clément Laberge), du directeur adjoint (Bruno-Pierre Cyr) et de l’attaché de presse (Thomas Gaudreault).

Ce samedi, sept autres personnes y seront ajoutées. Il s’agit de Karine Breton (directrice de cabinet adjointe), de Maud Rusk (attachée politique), d’Élainie Lepage (attachée politique), de Jean-Simon Campbell (conseiller politique aux communications), de Charles Pagé (directeur de cabinet adjoint) et des deux adjointes administratives Claire Morneau et Diane Savard.

Le maire Marchand insistera sur le fait que son cabinet, composé autant d’hommes que de femmes, «regroupe des gens de plusieurs générations et de tous les horizons politiques».

Le budget du cabinet ne devrait être connu que lundi, mais il sera vraisemblablement supérieur à celui de l’ancien maire Labeaume, qui ne comptait que cinq membres au cours des dernières années. Notons toutefois que la comparaison est ardue, puisque le cabinet de M. Labeaume pouvait également s’appuyer sur des employés qui travaillaient pour le comité exécutif.

Les autres cabinets

Du côté d’Équipe Marie-Josée Savard, on nous indique que le cabinet est en cours de formation. On sait d’ores et déjà qu’il sera dirigé par Paul-Christian Nolin, candidat défait au poste de conseiller municipal et ancien attaché de presse de Régis Labeaume.

À Québec 21, qui formera la deuxième opposition, le cabinet sera composé de quatre personnes. Le chef de cabinet, Richard Côté, demeure en place. Pierre-Luc Arseneau sera conseiller politique, Laurie Gagné-Sansfaçon jouera le rôle d’attachée politique et une adjointe administrative sera bientôt nommée.

De son côté, Transition Québec pourra compter sur un budget annuel de 80 000$ (52 000$ pour le budget de soutien et de recherche de la cheffe Jackie Smith et 28 000$ d’allocations versés au parti). Le cabinet comptera deux ou trois membres, dont Anthony Cadoret, qui sera notamment responsable des communications.

