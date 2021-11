Y avez-vous pensé?

Il est vraiment triste de constater que des adeptes épargnent de l’argent pour s’offrir des équipements de rêve et que ceux-ci s’usent ou se brisent prématurément.

Tous les deux ou trois ans, je vous rappelle l’importance de bien hiverner tous vos accessoires de chasse et de pêche. Par manque de temps, d’intérêt, de connaissance ou par oubli, certains amateurs rangent leur stock dans un endroit quelconque à la fin de leur dernière excursion. Bien qu’ils se promettent de tout replacer correctement un de ces quatre, le temps file et le printemps revient frapper à nos portes. Voici les conseils de quelques experts interrogés à ce sujet.

ARME À FLÈCHES

D’après Benoît Ferland, de A Ferland Sports, à Roxton Falls, les archers auraient intérêt à cirer la corde principale pour l’empêcher de sécher. Il ne faut surtout pas mettre d’huile à base de pétrole sur les poulies, car cela aura pour effet de « manger les bushings », comme le dit le spécialiste, ou si vous préférez, de dégrader les bagues internes. Sortez-la de son étui et rangez-la dans un endroit sec. Les arbalétriers doivent eux aussi cirer leur corde pour les mêmes raisons et ne pas se servir d’huile à base de pétrole. On applique un peu de graisse sur la rampe de lancement et on nettoie tous les mécanismes. Il ne faut évidemment pas que l’arbalète soit sous tension et il ne faut pas tirer à vide au risque de briser les branches. Asséchez le tout et suspendez votre modèle hors de son étui par la poignée ou par le crochet conçu à cet effet. Si vous possédez une Excalibur, vous pouvez enlever la corde et éliminer toute tension. Aferlandsports.com ou 450 548-5777

EMBARCATION

Du côté de Sainte-Julie, Normand Collette, de Sport Collette Rive-Sud, suggère fortement de nettoyer de fond en comble l’intérieur et l’extérieur de l’embarcation, d’enlever le bouchon de la coque pour favoriser l’écoulement de l’eau qui pourrait s’y accumuler et d’ajouter de l’antigel écologique dans le vivier et sa canalisation. Assurez-vous de sortir du bateau ou de la chaloupe tous les produits qui pourraient occasionner des dégâts, comme la lotion solaire, le chasse-moustiques, les potions odoriférantes pour les poissons, etc. Chargez toutes les batteries à 100 % avant de les débrancher pour la saison froide. Vous éviterez ainsi que le courant continue à circuler dans les fils électriques et qu’il se produise un effet d’électrolyse qui pourrait dégrader les composantes en cuivre des connecteurs positifs. Procédez à une inspection minutieuse des parties externes du moteur, changez les huiles, remplacez les anodes au besoin et graissez aux endroits nécessaires. Ajoutez ensuite du stabilisateur d’essence dans le réservoir pour en préserver les propriétés. Retirez les diverses toiles internes pour empêcher l’accumulation d’humidité indésirable et demandez l’aide d’un spécialiste pour installer une toile hivernale d’entreposage fondue de type shrink wrap avec des prises d’air. Finalement, inspectez les lumières de la remorque et les roulements à billes, mieux connus sous le nom de bearing. Il ne reste plus qu’à injecter de la graisse dans les embouts destinés à recevoir ce lubrifiant. Sportcollette.com ou 450 649-0066

FUSIL ET CARABINE

Selon Michel Martel, d’Armurier Lavaltrie, qui a récemment déménagé rue Grande-Côte, à Sainte--Geneviève-de-Berthier, dans Lanaudière, avant de ranger votre arme dans le râtelier, il faut procéder à un démontage complet de celle-ci et à un minutieux nettoyage de toutes les composantes avec des produits spécialement conçus pour cela. On remonte ensuite le calibre et on applique une fine couche d’huile sur toutes les parties métalliques. Après avoir vérifié encore une fois que l’arme est bien déchargée, enlevez le cran de sûreté, appuyez sur la gâchette et maintenez-la enfoncée, puis refermez le levier ou la pompe. Vous retirerez ainsi la pression sur le pointeau et le ressort ne sera pas inutilement sous tension pendant de longs mois. Ne laissez surtout pas votre investissement dans un coffret de transport hermétiquement fermé, au risque de provoquer une corrosion accélérée. Pour ce qui est des modèles à poudre noire, effectuez un décrassage en règle et faites disparaître toute trace de poudre, sans quoi vous pourriez faire partie de ceux qui réalisent, au printemps, que la rouille a gravement dégradé leur .50 ou .45. Armurierlavaltrie.com ou 450 586-1305.

ÉLECTRONIQUE

D’après le spécialiste des produits Garmin, Sébastien Prenoveau, avec les perfectionnements technologiques, les boîtiers et les écrans scellés, il n’y a pas vraiment de problème à laisser un sonar ou un combiné sonar/GPS dans son bateau tout l’hiver. Toutefois, pour limiter les risques de vol, il serait préférable de retirer tous les appareils qui ne sont pas encastrés. Pour ceux-ci, nul besoin de déconnecter les fils d’alimentation, car on a déjà débranché les batteries. Mis à part quelques rares sondes internes avec réservoir dans lesquels on doit déverser de l’antigel ou de l’huile minérale, il n’y a aucun soin particulier à apporter à la très grande majorité des modèles traditionnels. Si vous avez une sonde allongée comme la GT54 ou la GT56, il serait souhaitable de la relever si vous recouvrez votre embarcation d’une toile thermorétractable shrink wrap. Avant de modifier son angle, faites une marque visible pour vous rappeler sa position originale. Garmin.com

POUR LA PÊCHE

L’erreur la plus commune que les gens commettent avec leur moulinet, selon Dominic Lavoie, de la firme Dominic Lavoie Outdoor, de Saint-Bernard-de-Lacolle, c’est de ne pas enlever la tension sur le frein en desserrant simplement le drag, comme plusieurs l’appellent. Les rondelles de freinage risquent alors de s’aplatir, ce qui occasionnera inévitablement une réduction de la tension et une possibilité de vibrations ou de saccades. Faites de même avec les lancers lourds et mettez les systèmes de ralentissement de course complètement à zéro. Nettoyez ensuite toutes les portions externes avec une guenille et un mélange d’eau et de bicarbonate de soude. Profitez-en pour laver aussi votre perche avec la même solution. Par la suite, tournez rapidement la poignée. Si des bruits inopportuns se font entendre, c’est que votre reel doit faire une visite à la clinique pour se faire soigner. Dévidez vos bobines de moulinet, car vous changerez le fil le printemps venu. Positionnez vos cannes à pêche à plat ou à la verticale. Elles ne doivent pas être placées de biais dans un coin au risque de courber à long terme. Évitez d’entreposer ces duos dans des sites trop humides. 514 583-3474.

