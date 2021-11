Aline, Aline!

Notre chroniqueur Mathieu Bock-Côté séjourne actuellement en France, d’où il observe l’actualité française d’un œil québécois.

Depuis la sortie d’Aline au cinéma, je ne compte plus le nombre d’amis français qui m’ont écrit ou appelé pour me dire à quel point ils ont apprécié le film. On m’en a parlé, et parlé, et reparlé encore. Céline Dion est une compatriote, alors finalement, je suis aussi allé le voir, ne serait-ce que pour l’aborder dans cette chronique.

Une observation première : dans la salle, le public, manifestement, passait un bon moment et n’était pas venu se moquer d’une famille de ploucs du Saint-Laurent. Il faut dire que le film est vraiment réussi et qu’on y retrouve, sur le mode fantaisiste, la belle histoire d’une diva, d’une famille, et peut-être même d’un peu de notre peuple.

Condescendance

Tout cela pour dire l’essentiel en commençant : je n’ai senti nulle condescendance dans ce film. Plus encore, on y perçoit une vraie tendresse pour celle que les Québécois voient comme une des ambassadrices les plus éclatantes de leur pays à travers le monde.

D’où viennent alors les passions qu’il suscite de notre côté de l’Atlantique ? Précisons la question : d’où vient ce petit malaise qui agite les nôtres ? De la distance amusée qui accompagne le regard de la réalisatrice ? De l’agacement que ressentent bien des Québécois quand ils entendent un Français chercher à imiter leur accent ? Du fait que Valérie Lemercier aborde Céline Dion de manière admirative sans pour autant en faire un récit hagiographique ? De notre susceptibilité bien particulière qui se réactive quand les Français jettent un regard sur nous ?

Il est vrai, qui dira le contraire, que nos cousins français nous ont longtemps considérés comme des paysans mal dégrossis. Injustement. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes, et pensons aux épreuves de notre histoire. Nous sommes tous, au Québec, à deux ou trois générations de la ferme ou de l’usine où le boss forçait nos ancêtres à parler anglais. Notre peuple colonisé part de loin.

On passe à côté de l’essentiel, pourtant : sans jamais se renier, Céline Dion a embrassé le monde. Elle l’a embrassé à la québécoise. Avec son clan soudé. En s’adaptant comme un caméléon à tous les contextes dans lesquels elle se plonge tout en reprenant tous les traits du Québec profond dès qu’elle remet les pieds à la maison et se reconnecte avec son public.

Histoire

Car tels sont les Québécois. À l’étranger, ils se fondent dans la masse, et chez eux, ils retrouvent leurs traits irrépressibles. Il suffit de penser à l’histoire des milliers et des milliers de Canadiens français qui se sont exilés aux États-Unis au 19e et au 20e siècle pour s’en convaincre.

Quand on voit René Angelil, la famille Dion et la jeune Céline s’émouvoir du succès de l’album de la chanteuse au « Vâtican », on ne peut qu’être ému en y voyant l’écho sonore de nos propres grands-parents.

Aline est un beau film, que ne pouvait réaliser qu’une Française d’un talent exceptionnel comme Valérie Lemercier. Il porte la trace de cette relation si particulière entre nos deux peuples, qui ne se comprennent pas tout en se comprenant.

OMICRON !

Ce nom de variant fait étrangement penser aux Decepticons de notre enfance ! Chose certaine, il est aussi méchant qu’eux, si on croit l’actualité covidienne. La France avait déjà recommencé sa mobilisation contre l’épidémie qui toujours revient, en annonçant la généralisation de la troisième dose. Au quotidien, les sentiments sont mitigés. Ce nouveau variant inquiète, certes, mais les variants se sont accumulés depuis deux ans. Il ne s’agit pas de relativiser, mais faut-il chaque fois s’épouvanter ?

OMICRON (2) !

COVID encore ! Sachant que nos sociétés ne peuvent reprendre le chemin des confinements à répétition, et qu’elles ne peuvent non plus faire comme si rien ne se passait, sachant aussi que les vaccins fonctionnent en diminuant sérieusement les risques de cas graves, sans pour autant anéantir le virus, une question se pose : comment la gérer durablement ? La réponse est sur toutes les lèvres, en France comme ailleurs : adapter le système de santé à la COVID.

LA FRANCE FRACTURÉE

La France fait l’expérience de plus en plus difficile de ses fractures intimes. On parle ici de l’archipel français. Chacun se replie dans sa petite tribu, son petit milieu, son petit environnement, son petit clan. Le monde commun se dissipe. Mais une chose frappe : les Français, globalement, ne font pas la paix avec cette existence fracturée. Ils s’en désolent. Ils se cherchent de nouvelles raisons communes. Ce peuple très politique se cherche un nouveau ciment.