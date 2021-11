Apprendre à se libérer des émotions de nos ancêtres

Natacha Calestrémé, l’auteure de La clé de votre énergie, paru en 2020, propose, dans son nouveau livre, de trouver sa juste place dans la vie en mettant un frein aux cycles d’épreuves de nos anciens pour ainsi accéder au bonheur.

Avez-vous déjà eu le sentiment de ne pas trouver votre place ? Êtes-vous de ceux qui vivent constamment les mêmes épreuves ? Si c’est le cas, sachez que vous n’êtes pas seuls. Plusieurs personnes ont du mal à trouver leur juste place, celle qui répond à ses propres valeurs.

C’était le cas notamment de l’auteure, Natacha Calestrémé­­­, qui a été prise d’un mal-être en 2011 alors qu’une série noire d’événements est survenue dans sa vie. « C’était une descente aux enfers qui a duré quatre ans, confie l’auteure française. Il m’a fallu plusieurs épreuves pour que je puisse me relever. » Puis, en 2015, comme les thérapies qu’elle entreprenait demeuraient vaines, elle décide de se prendre en main. Natacha Calestrémé ira jusqu’en Amérique du Sud, à la rencontre de chamans, pour exercer des rituels afin de se libérer de ses blessures émotionnelles et en comprendre le sens. « Ma vie a changé lorsque j’ai compris pourquoi j’étais invisible sur le plan professionnel malgré tous mes efforts », précise-t-elle. C’est en réalisant qu’elle vivait des situations semblables à celle d’un de ses grands-pères et d’autres membres de sa famille qu’elle a eu une prise de conscience. « Il s’agit d’une sorte de transmission de mémoires parentales », souligne-t-elle.

Photo courtoisie

Ainsi, on comprend que lorsqu’un problème grave n’est pas résolu chez un individu, la génération suivante ou celle d’après en héritera. Mais, selon l’auteure, il est possible de briser ce cycle à condition d’en être conscient et de procéder à quelques rituels.

Des protocoles adaptés

Dans son livre, Natacha Calestrémé­­­ a adapté plusieurs protocoles pour servir les divers besoins de ses lecteurs aux prises avec des problèmes semblables. Ses protocoles proviennent pour la plupart de rituels chamaniques ancestraux qu’elle a transformés pour les adapter à notre mode de vie et à notre société cartésienne, tout en y ajoutant une dimension scientifique.

« Une épreuve qui n’a pas été acceptée­­­ par un parent (mort ou vivant) a toutes les probabilités de se reproduire chez un de ses enfants ou petits-enfants ». « Prendre conscience des cycles qui se répètent dans votre famille permet de commencer la libération », considère l’auteure. Heureusement, il est possible de se libérer de vos héritages émotionnels en réalisant que ces blessures ne sont pas les vôtres, pour ainsi mettre un frein aux épreuves et finalement trouver la place dont vous rêvez permettant de vivre heureux.