«Blinding Lights»: meilleure chanson de tous les temps selon Billboard

La chanson «Blinding Lights» de The Weeknd est désormais la meilleure chanson de tous les temps, selon le palmarès de Billboard.

Le chanteur canadien a ainsi détrôné «The Twist» de Chubby Checker.

La chanson, sortie en 2019, surclasse également «Smooth» de Santana et Rob Thomas.

C’est «Mack the Knife» de Bobby Darin et «Uptown Funk» de Mark Ronson et Bruno Mars qui complètent le top-5.

«Blinding Lights» s’était retrouvé au sommet du palmarès «Hot 100» de Billboard pendant quatre semaines entre avril et mai 2020. La chanson a également établi des records pour le nombre de semaines passées dans le top-5 (43), le top-10 (57) et le top-40 (86).

«Je n’y crois toujours pas, a indiqué The Weeknd en entrevue avec Billboard. J’essaie de ne pas trop y penser. Je suis simplement reconnaissant.»

«Greatest of All Time Hot 100 Songs», Top-10:

1 - «Blinding Lights», The Weeknd

2 - «The Twist», Chubby Checker

3 - «Smooth», Santana feat. Rob Thomas

4 - «Mack the Knife», Bobby Darin

5 - «Uptown Funk!», Mark Ronson feat. Bruno Mars

6 - «How Do I Live», LeAnn Rimes

7 - «Party Rock Anthem», LMFAO feat. Lauren Bennett & GoonRock

8 - «I Gotta Feeling», The Black Eyed Peas

9 - «Macarena (Bayside Boys Mix)», Los Del Rio

10 - «Shape of You», Ed Sheeran