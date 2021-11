Calendrier télé de l’avent: 24 émissions spéciales à visionner en attendant les Fêtes

En décembre, alors que la programmation régulière prend fin, les émissions spéciales s’installent pour nous mener jusqu’aux Fêtes. Les rendez-vous pullulent. Tel un calendrier de l’avent, en voici 24 à se mettre sous la dent.

• À lire aussi: «Je me pince pour y croire : François Chénier, le nouveau Symphorien

1er décembre 18 h 30 à Zeste

Trois fois par jour & vous – semaine spéciale recevoir

Du 29 novembre au 1er décembre, Marilou nous concocte des recettes simples et délicieuses, des cadeaux gourmands en plus de partager ses trucs pour réduire le stress quand on reçoit pour les Fêtes. Une organisatrice d’événements vient aussi faire son tour pour nous aider à laisser aller notre créativité.

2 décembre 20 h à TVA

Photo courtoisie, TVA

Mario Pelchat – Comme au premier rendez-vous

C’est l’occasion de célébrer les 40 ans de carrière du populaire chanteur. Ce documentaire rempli d’archives nous montre le travailleur acharné qu’il est. Généreux, on le retrouve entouré de sa famille, son père, sa sœur, ses frères et sa conjointe. Évidemment, la musique sera aussi au rendez-vous.

4 décembre 19 h sur ICI Radio-Canada Télé

Photo courtoisie, ici télé

Salebarbes aux Îles

Les îles de la Madeleine font rêver. C’est le lieu qu’ont choisi Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau pour enregistrer trois émissions retraçant en chansons l’histoire du peuple acadien. Trois soirées festives, rythmées, drôles et touchantes auxquelles des invités se joindront.

5 décembre 19 h 30 à TVA

Photo courtoisie, Laurence Labat

René Simard, 50 ans d’amour

On le connaît depuis toujours. On l’a vu comme chanteur, acteur, animateur, danseur, metteur en scène. On célèbre sa carrière en compagnie de sa femme, de ses enfants ainsi que de proches, dont Dominique Michel et Patrice L’Écuyer. C’est à Marie-Claude Barrette qu’il se confie dans ce documentaire.

6 décembre 18 h à Noovo

Un souper presque parfait

L’indémodable série dans laquelle cinq participants se reçoivent à tour de rôle nous attend avec une semaine sur le thème des Fêtes. Voyons voir ce qu’il y aura au menu !

7 décembre 20 h à TVA

Photo courtoisie, TVA

Un zoo pas comme les autres chez les grizzlis

Dans cet épisode spécial, Clifford et Émilie voyagent jusqu’à un refuge de grizzlis afin de mieux les connaître et de les soigner. Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’art de la fauconnerie. Il y a tellement de choses à apprendre sur les animaux.

8 décembre 20 h sur ICI Radio-Canada Télé

Les enfants de la télé – Spécial de Noël

Ricardo, Marina Orsini, Boucar Diouf, Christine Lamer, Nathalie Simard, Joël Legendre, France Beaudoin et Yves Lambert se retrouvent autour de la table d’André Robitaille et d’Edith Cochrane. L’ambiance sera à la fête.

9 décembre 20 h à TVA

Bijoux de famille « Noël »

Jean-Michel Anctil, Pierre Hébert, Chantal Lacroix, Christine Morency, Neev et Mario Tessier ont accepté l’invitation de Charles Lafortune et livrent des anecdotes succulentes. On prévoit un beau party.

9 décembre 21 h à Zeste

Photo courtoisie, Zeste

Station Potluck

Rien n’est plus festif qu’un potluck. Tout le monde s’y investit et c’est propice aux échanges. Nos trois animateurs, Stefano Faita, Emilie Fournier et Hugo Saint-Jacques, reçoivent le couple Véronique Claveau et Bryan Audet avec leur convivialité habituelle. On y parle traditions, souvenirs et bonne bouffe.

9 décembre 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

Elisapie – Faire face à la musique

Un documentaire qui suit le parcours personnel et créatif de la chanteuse Inuk. Une belle occasion de découvrir ses chansons de The Ballad of the Runaway Girl, mais aussi ses engagements. Elisapie y partage sa fierté pour sa culture.

9 décembre 20 h sur ICI Radio-Canada Télé

100 génies – Match des étoiles

Pierre-Yves Lord anime la finale de la saison, où les six meilleurs joueurs s’affrontent. Une belle occasion de voir des jeunes allumés, ou de tenter de répondre aux questions de l’animateur en famille.

10 décembre 19 h sur ICI Radio-Canada Télé

Photo courtoisie, Karl Jessy

Au suivant – Spéciale Guignolée

Julie Le Breton, Kevin Raphaël, Rémi-Pierre Paquin, Guylaine Guay, Geneviève Schmidt, Paul Houde et Sébastien Diaz répondront aux questions de Stéphane Bellavance afin d’amasser de l’argent pour la cause. Un rendez-vous qui risque d’être divertissant.

10 décembre 20 h à Télé-Québec

Photo courtoisie, Télé-Québec

La Soirée MAMMOUTH

Un événement télévisuel rassembleur qui s’adresse aux jeunes, leur donne la parole et salue les initiatives qui nous font grandir. Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk en sont les animateurs. Parodies, musique, danse, moments touchants et gens inspirants seront au rendez-vous.

11 décembre 20 h à Télé-Québec

Photo courtoisie, Télé-Québec

Passagers

Une invitation au voyage des 7 Doigts. Un spectacle de cirque urbain, dynamique, créatif. Une production vue dans une dizaine de pays. Des performances spectaculaires et de la poésie.

11 décembre 18 h 30 à Télé-Québec

Ciné-cadeau

Qui dit Fêtes dit Ciné-cadeau. Depuis des décennies les classiques jeunesses y défilent. C’est une occasion pour les nostalgiques ou les nouveaux parents de regarder les aventures d’Astérix, de Lucky Luke, de Tintin, les Contes pour tous, et tant d’autres succès de notre enfance.

12 décembre 18 h 30 à TVA

Le Tricheur de Noël

Guy Jodoin nous convie à une heure festive. Il faudra découvrir qui de Jean-Michel Anctil, Mario Tessier, Mahée Paiement, Charles Lafortune et Bianca Gervais sera le tricheur. Tous joueront pour la Guignolée des médias.

12 décembre 20 h sur ICI Radio-Canada Télé

Alexandra Stréliski et l’OSM au Festival international de jazz de Montréal 2021

Cette grande pianiste dont les airs font voyager affiche complet partout où elle passe. Ses compositions fines et intimes prennent une autre ampleur en compagnie de l’orchestre.

13 décembre 19 h 30 sur ICI Radio-Canada Télé

Photo courtoisie, Karine Dufour

Discussions avec mes parents – spécial du temps des Fêtes

Les Fêtes se déroulent dans la maison familiale depuis 50 ans, mais cette année François aimerait bien faire le réveillon dans son condo en ville. Cependant, Jean-Pierre ne peut s’empêcher de mettre son grain de sel dans les préparatifs.

13 décembre 21 h sur ICI Radio-Canada Télé

Je suis un Ferland

André Robitaille rencontre un de nos plus grands auteurs-compositeurs-interprètes : Jean-Pierre Ferland. Il sera question de sa vie, de ses réflexions, de son legs artistique. Un tête-à-tête sans filtre et émouvant.

17 décembre 20 h sur Unis TV

Photo courtoisie, Unis TV

Le grand ménage des Fêtes

Les Newbies (Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy) animent une grande variété tout en célébrations. 2Frères, Sonia Vachon, Brigitte Lafleur, Neev et Alex Perron défileront sur scène. Symfolies de Noël, un trio bien en voix formé de Laurence Jalbert, Annie Blanchard et Maxime Landry, poussera aussi la note. Cette revue de l’année permet de mettre en valeur le talent des auteurs franco-canadiens.

17 décembre 21 h sur ICI Artv

Des grelots dans le bungalow

Une variété télé musicale comme seules Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier alias Gayle et Gert Galipeau savent en faire. Ici, on jongle entre les époques pour s’en amuser et faire réfléchir. Hybride entre un pastiche d’émission de service des années 70 et une comédie musicale, on y livre des trucs pour un Noël parfait. Isabelle Vincent, Sonia Vachon et Pascale Montpetit jouent les chroniqueuses.

18 décembre 20 h à TV5

Ensemble pour les Fêtes avec Pierre Lapointe

C’est entre amis que l’auteur-compositeur-interprète nous accueille. Une soirée musicale autour du feu avec Ariane Moffatt, Natasha Kanapé-Fontaine et Antoine Gratton.

19 décembre 20 h sur ICI Radio-Canada Télé

Le show du Refuge

Décembre est la période pour être généreux. Depuis 31 ans, le Refuge vient en aide aux jeunes de la rue. Dan Bigras s’y est associé tel un grand frère. Chaque année, il s’entoure d’amis musiciens pour offrir un spectacle rempli d’émotions. Marjo, David Goudreault, Jacques Michel, Dramatik, Lyne Fortin, Lulu Hugues, Angèle Dubeau, Kim Richardson et bien d’autres ont répondu présents pour cet opus.

23 décembre 19 h à TV5

Photo courtoisie, TV5

Des racines et des ailes – Le goût du Québec

Le photographe et historien Pierre Lahoud survole le Québec. Une belle façon de voyager au-dessus de notre territoire et d’être témoin de sa beauté hivernale.

À VOIR AUSSI