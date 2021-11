«Chanteurs masqués»: Marie-Élaine Thibert et Wilfred LeBouthillier triomphent

Marie-Élaine Thibert et Wilfred LeBouthillier sont les grands gagnants de la première saison de Chanteurs masqués.

Les deux anciens académiciens – elle a été finaliste en 2003 et lui a gagné cette édition de Star Académie – se cachaient en effet sous le costume des Inséparables, deux oiseaux colorés.

Lors de la finale de dimanche soir à TVA, ils ont repris la pièce Someone Like You d’Adele et ils sont repartis avec le prestigieux Masque d’or.

Seul l’enquêteur Stéphane Rousseau avait deviné, dès leur première prestation, l’identité des Inséparables.

Marie-Élaine Thibert et Wilfred LeBouthillier se sont retrouvés avec bonheur. Ils en étaient à leur troisième grand projet ensemble, après Star Académie il y a 18 ans et le Worldbest en 2004, à Cannes, où ils avaient pris le deuxième rang de cette compétition internationale opposant des finalistes de différentes cohortes de Star Académie de partout dans le monde.

«C’était la première fois que Wilfred et moi, depuis Star Académie et le Worldbest, on travaillait ensemble pour avoir un résultat», a dit Marie-Élaine, en entrevue avec l’Agence QMI.

«Il m’avait dit, avant que j’accepte de faire le projet, qu’il fallait qu’on se rende jusqu’à la fin, comme pour Star Académie, a-t-elle poursuivi. Il est super compétitif et, d’ailleurs, je suis rentrée dans le jeu moi aussi en prenant ça de plus en plus au sérieux.»

Comme les autres participants de la saison de Chanteurs masqués, dont Marie-Claude Barrette, Michel Bergeron, Lise Dion, Ludivine Reding, Sophie Thibault et Lise Watier, c’était toute une expérience pour eux de ne parler du projet à personne et de se présenter aux enregistrements masqués de la tête aux pieds pour ne pas être reconnus.

Marie-Élaine Thibert a souligné qu’elle était soulagée d’être enfin délivrée de son secret parce que ses proches lui posaient de plus en plus de questions. Des admirateurs lui écrivaient aussi pour lui demander si elle se cachait sous le costume d’un des deux oiseaux.

«On était le seul duo parmi les chanteurs masqués, alors j’ai été super chanceuse d’être avec mon grand frère. Tous les autres participants étaient cloîtrés dans leur loge, seuls, mais nous on pouvait rire ensemble, faire des photos, jaser», a relaté Marie-Élaine, qui se prépare en vue du lancement, en janvier, du premier extrait de son nouvel album à paraître en mars.

Les deux autres finalistes de cette émission animée par Guillaume Lemay-Thivierge ont aussi été épatants dimanche soir en finale. On a appris que la Dinde noire était personnifiée par le comédien et réalisateur Jason Roy Léveillée et que le Harfang des noces n’était nul autre que Johanne Blouin.

L’Oreille d’or pour Anouk Meunier

Parmi les enquêteurs, c’est Anouk Meunier qui a su reconnaître le plus de voix et d’artistes se cachant sous les magnifiques costumes, si bien qu’elle a remporté le prix de l’Oreille d’or.

«J’ai eu tellement de plaisir sur cette émission, qui me ressemble. C’était un gros show de variétés, divertissant, rassembleur, je m’en suis tellement fait parler», a-t-elle dit, saluant au passage ses complices enquêteurs Sam Breton, Véronic DiCaire, Marc Dupré et Stéphane Rousseau.

«Je salue la production qui a été vraiment créative pour chaque numéro. Elle a créé des univers élaborés, des numéros de haute voltige et repoussé les limites», a ajouté Anouk.

Incursion dans les coulisses

L’équipe de Productions Déferlantes convie les curieux dans les coulisses de Chanteurs masqués, qui a été l’émission la plus populaire du petit écran le dimanche soir. Selon les chiffres confirmés de Numéris, 1 752 000 téléspectateurs étaient rivés devant leur écran dimanche dernier. À voir le 5 décembre à 18h30, à TVA.