Comment retrouver l’amour de moi-même?

Je m’adresse à vous, car j’ai un immense trou dans le centre du corps et je ne sais pas vers qui me tourner pour le remplir. Comme si avec les années, une partie de moi s’était vidée de sa substance. Je n’ai jamais été en accord avec mon apparence physique, mais on dirait que depuis que j’ai subi une très importante perte de poids, au lieu de s’améliorer, ça s’est accentué.

Je suis incapable de me regarder nue dans un miroir sans paniquer à l’idée de toute cette peau qui pend partout. Mon médecin me dit que j’ai droit à une chirurgie de redrapage, mais je ne me résigne pas. On dirait que je m’aimais mieux enrobée comme avant.

Anonyme

Vous passez par une phase normale à la suite d’une aussi importante perte de poids. Il s’agit maintenant de vous réapproprier votre corps et de choisir, ou non, de procéder à des interventions chirurgicales de reconstruction. Et pour prendre une décision éclairée, il faut consulter en psychologie pour agir pour les bonnes raisons.