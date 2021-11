De haut en bas

Qu’est-ce qui ne va pas ? Le manque de ressources ou le manque d’efforts ? Les deux.

Qu’est-ce qui ne marche pas ? Le manque de confiance ou le manque de leadership ? Les deux.

La débandade est-elle chronologique ou hiérarchique ? Les deux.

Après un camp d’entraînement insuffisant et trop bref s’est vite installé l’abandon général. Du vestiaire des joueurs à votre taverne, tout le monde a su que la direction de la formation n’était justement plus une équipe.

Le tandem Molson-Bergevin, c’est fini, et tout le monde le sait. Méchant départ ! Pendant ce temps, le club est alors retombé entre les mains d’un instructeur expérimenté de quelques mois à peine.

Qui plus est, le capitaine, le rassembleur, peut-être moins rapide, mais qui savait en ramasser un d’aplomb de temps en temps, ne reviendra plus. Weber habite dans l’ouest du pays maintenant.

Aussi, celui que l’on dépeint comme le meilleur joueur depuis des années, le gardien de but prétendument miraculeux, celui qui nous a déjà dit de respirer par le nez, ne s’est pas présenté, cette année. Il a abusé d’on ne sait trop quoi et il doit s’en remettre. Méchante tuile.

Le centre qui se chargeait des meilleurs adversaires, Philip Danault, a déguerpi pour le magot à LA.

ET LA SUITE

Il y a un gars, un vétéran qui aurait pu se lever, mettre un pied à terre et démontrer que le bateau n’est pas à la dérive, mais ce gars-là s’est dramatiquement écrasé. Jeff Petry connaît les pires moments de sa carrière et il est loin de donner l’exemple.

Dvorak apparaît et disparaît. On ne voit plus Anderson dans ses montées à l’emporte-pièce. Il est évident que Suzuki a trop de poids sur les épaules. Les gardiens de but ont l’air d’enfants abandonnés.

Imaginez l’ambiance pour des jeunes qui mettent les pieds dans cette chambre. Pensez un instant aux joueurs qui arrivent d’ailleurs dont David Savard qui vient de gagner la coupe dans un club réglé au quart de tour et qui se retrouve dans ce fouillis, dans ce fatras de mensonges à travers les raclées encaissées soir après soir. Il y en a même qui osent dire qu’ils ont bien joué après une gênante dégelée. Une comédie.

La confiance est totalement dessoufflée. On aurait voulu tuer l’assurance du jeune Romanov, on n’aurait pas mieux fait depuis six mois. On aurait voulu étouffer la hardiesse du jeune Caufield, on n’aurait pas trouvé meilleure recette.

Il n’y a plus d’âme. C’est une déroute comme on n’en a pas vu souvent. Niku et Norlinder, vous n’êtes pas sortis de l’auberge.

CAPITAINE ALORS ?

Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi il n’y a pas de capitaine ? Certains diront que ce n’est pas obligatoire. Quand ça va bien peut-être, mais quand on est dans le désarroi, le naufrage, il faut sortir le « c » comme dans « caractère ».

Peut-être serez-vous surpris, mais Gallagher n’est pas cet homme. Il n’est pas respecté. Ni par ses rivaux ni par les arbitres qui font semblant de ne pas le voir lorsqu’on bûche sur lui à coups de bâton devant le filet.

Conseil aux joueurs. Voulez-vous devenir sympathiques et aimés malgré les échecs ? Travaillez, cibole ! Nous avons de grandes télés et nous vous voyons perdre vos batailles à un contre un, vous impliquer du bout du bâton dans les coins, ne pas vous imposer devant le filet adverse, abandonner votre homme dans votre zone, vous positionner en retard. On le sait quand vous vous poignez le beigne et c’est trop fréquent. Il faut vous réveiller, et ce, à tous les étages. Allô !

À tous les partisans, mes condoléances.

De l’enclave