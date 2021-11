J’étais un planteur de quilles à l’âge de 12 ans

C’est difficile pour moi de ne pas parler de sa carrière, car il était mon idole de jeunesse lorsqu’il lançait avec les Braves de Milwaukee. Je désirais qu’il nous parle de ses expériences dans le baseball majeur, de sa participation au match des Étoiles lorsque ses parents se sont rendus à Saint-Louis en voiture pour voir le match, de son arrivée avec les Expos et de son implication dans la Fondation Claude-Raymond. Il a distribué plus de 2 millions $ en bourses d’études et pour des installations sportives grâce à sa fondation.

Il est le premier Québécois à avoir été choisi au sein de l’équipe des étoiles du baseball majeur. Les seules fois où il a été ovationné dans sa carrière, c’est à Montréal.

J’entends l’annonceur des Expos, Claude Mouton, dire lors de sa première présence à Montréal : « Accueillons au monticule le lanceur des Braves ».

Tu es natif de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Je vis toujours dans cette merveilleuse ville. Ma mère, Rachel, mes frères, Gilles et Serge, ma défunte sœur, Jocelyne, et moi avons tous joué à la balle dans notre jeunesse. Malheureusement, mon père, Rolland, à cause d’une blessure qu’il avait subie sur la ferme de ses parents, n’a pas pu jouer à la balle.

Comment étaient les vacances d’été en famille ?

Comme plusieurs jeunes de mon époque, l’hiver, on jouait au hockey dans la rue et à la patinoire. L’été, on jouait au baseball, avec entre autres mon bon ami Yvan Dubois avec qui j’ai joué dans l’organisation des Braves de Milwaukee, ainsi que Ron Piché, qui jouait à Verdun. C’étaient nos vacances.

Tes parents se sont toujours assurés du bien-être des enfants.

Nous n’étions pas une famille riche, mais tellement heureuse. Mon père a travaillé pendant de nombreuses années dans le textile pour la fabuleuse somme de 29 $ par semaine. Ma mère était une femme à la maison et une couturière.

Tes premiers emplois.

Je tirais ma voiturette remplie de sacs d’emplettes d’épicerie et parfois le client me donnait 5 ¢. J’ai aussi travaillé pour une entreprise de Saint-Jean à mettre des pois et du blé d’Inde dans des conserves. J’ai aussi été un camelot.

Tu étais un planteur de quilles à l’âge de 12 ans

Les fins de semaine pendant la saison hivernale, j’étais planteur de quilles dans les salons de quilles à Saint-Jean et à Montréal. Entre quelques matchs, je cirais des souliers. Je gagnais 4 ¢ par partie, ce qui me permettait de gagner 1,20 $ par fin de semaine. Je donnais mon salaire à mes parents et je gardais les pourboires. C’était plus payant pour mes parents.

Ton père a sacrifié une semaine de son salaire pour ta participation à une école de baseball

Le coût de deux sessions de baseball était de 30 $ chacune. Cependant, pour la deuxième semaine, mon père a sacrifié son salaire de 29 $, et ma mère, une partie de ses gains de couturière pour me permettre d’y assister.

À 15 ans, tu voyageais à Montréal pour jouer au baseball.

Je faisais de l’auto-stop ou je prenais l’autobus jusqu’au terminus de l’Est, qui était situé là où se trouve la Bibliothèque nationale. Ensuite, le premier arrêt à Rachel, où je prenais le tramway jusqu’à Saint-Laurent vers le nord pour finalement terminer au parc Jarry, alors que j’évoluais avec le Villeray Junior. À 15 ans au parc Jarry et plus tard, en 1969, dans les majeures avec les Expos, au même endroit.

Lors des matchs en soirée, le retour était-il plus difficile ?

Je n’étais pas craintif à l’époque. Aujourd’hui, je pense que mon fils n’aurait pas eu la permission de le faire quand il était plus jeune. D’ailleurs, mon séjour junior m’a permis d’avoir un emploi d’été avec la Société de transport de Montréal. Alors, je n’étais plus obligé de payer mes billets de transport en commun.

Jouer à Saint-Jean ou au baseball ?

Un précieux conseil de mon père. J’avais 17 ans, lorsque l’équipe senior des Pirates de Saint-Jean et les Braves de Milwaukee m’ont offert un contrat. Mon père m’a dit : « Ce n’est pas compliqué, veux-tu jouer à Saint-Jean ou au baseball ? » J’ai signé un contrat professionnel avec les Braves pour la somme de 165 $ par mois sur une période de cinq mois et un bonus de signature de 250 $.

Le légendaire Hank Aaron t’a déjà tendu un piège

À l’époque, il était mon coéquipier avec les Braves et il me disait souvent que je lançais une balle glissante dévastatrice. Lorsque je portais l’uniforme des Astros, je me suis souvenu de son commentaire lorsque je l’ai affronté pour la première fois.

Bonsoir, elle est partie !

Avec mon air confiant, je lui ai lancé ma glissante. Il a frappé la balle tellement loin qu’on la cherche encore. Je le vois encore contourner les buts en me regardant avec un grand sourire et ses épaules qui sautaient. Oui, je suis tombé dans son piège.

Tes enfants sont de bons athlètes.

Ma fille, Nathalie, était une championne nageuse qui a remporté plusieurs titres. Une des meilleures équipes au Canada, le Club de natation de Pointe-Claire, l’avait invitée à se joindre à sa formation, mais elle a décidé de poursuivre ses études pour devenir enseignante. Quant à mon fils, Claude Marc, il a joué au football pour l’Université Mount-Alison.

Ton épouse, c’est le cœur de ta famille.

Mon épouse Rita Duval m’a donné deux merveilleux enfants. Ma carrière de joueur de baseball et celle d’analyste à la radio et à la télévision m’ont obligé à être continuellement à l’extérieur du Québec. C’est elle, la grande responsable du succès de nos enfants. Mon épouse, c’est le cœur de la famille qui a toujours su nous appuyer dans des moments difficiles.