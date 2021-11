Jusqu’à 635 000$ pour une carte de Maurice Richard

La valeur des cartes sportives, dont celles de hockey, a bondi de plus de 300 % durant la pandémie et certains collectionneurs n’hésitent plus à vendre des raretés sur le web pour des sommes exorbitantes.

C’est le cas d’un vendeur du Wisconsin aux États-Unis qui vend ce mois-ci pour 635 000 $ canadiens une carte de 1955 à l’effigie de Maurice Richard.

«Il s’agit de la carte d’un joueur des Canadiens de Montréal la plus chère au monde, datant de la seconde moitié du 20e siècle. Il y a moins de 10 exemplaires comme celle-là produits par Quaker Oats et j’ai celle dans la meilleure condition», lance avec fierté Brian Wentz, propriétaire de BMW Sportscards.

Le Journal a constaté que de nombreux vendeurs comme M. Wents, à l'international et au Québec, profitent de la folie des cartes de hockey en ce moment sur eBay. Fait intéressant, ces produits enregistrent cette année un regain de popularité «avec des valeurs en hausse de 300 % à 400 %», selon le quotidien torontois Financial Post.

Affaires en or

Plusieurs des cartes de Brian Wentz sont d’ailleurs à vendre pour des sommes dans les six chiffres en ligne. En entrevue, il mentionne avoir mis la main récemment sur une des collections les plus précieuses sur le marché.

«Ma carte de Newsy Lalonde est l'une, sinon la plus rare, de toutes les cartes de hockey anciennes qui existent dans le monde. Elle a été fabriquée par Imperial Tobacco Canada et fait partie de la première série de cartes connues», explique M.Wentz, qui demande environ 350 000 $ pour cette pièce de collection.

Nathan Barnai, à la tête de l’entreprise ontarienne «KSA Certification», est considéré comme une sommité au Canada pour certifier et garantir l’authenticité des cartes de hockey.

Photo courtoisie Nathan Barnai, propriétaire de KSA Certification

«Je connais bien Brian et c’est vraiment une personne très fiable. Ces produits semblent dans un excellent état et sont très rares. Surtout sa carte de Maurice Richard. Le prix demandé est évidemment subjectif et ça semble un peu élevé. Par contre, on a vu une carte achetée pour des millions de dollars cette année. Plus rien ne me surprend», raconte-t-il.

M. Barnai fait référence ici à la carte recrue de Wayne Gretzky qui a été vendue en mai dernier pour la faramineuse somme de 3,75 millions $ US. Elle avait été achetée par un particulier sur la plateforme Heritage Auctions, soit une maison de vente aux enchères américaine.

Retour en enfance

Selon plusieurs boutiques spécialisées dans la vente de cartes sportives au Québec, ce marché surchauffe en ce moment grâce à la pandémie.

«L’engouement est juste fou depuis un an. Avec la COVID, les gens ont eu beaucoup de temps libre. Il y a eu une recrudescence de tout ce qui est passe-temps comme les cartes. Il y a eu une forte demande, mais pas plus d’offres, donc les prix ont monté», affirme Pierre Calvez de la Boutique Collect-Edition à La Prairie.

Tek Chher, propriétaire de TW Sportscards à Repentigny, indique que les amateurs de sport sont retournés fouiller dans leurs cartes durant le confinement puisque la plupart des événements sportifs ont été annulés.

«Il faut dire que la vente de la carte de Wayne Gretzky cette année pour plusieurs millions a aussi encouragé des fans à fouiller dans leur collection au sous-sol», conclut M.Chher.

Les cartes les plus recherchées

Wayne Gretzky, #18

Photo courtoisie, psacard.com

Collection O-Pee-Chee de 1979

Estimation : 2,5 M$

Wayne Gretzky, #18

Photo courtoisie, psacard.com

Collection Topps de 1979

Estimation : 720 000$

Bobby Orr, #35

Photo courtoisie, psacard.com

Collection Topps USA Test de 1966

Estimation : 200 000$

Bobby Hull, #66

Photo courtoisie, psacard.com

Collection Topps de 1958

Estimation : 175 000$

Georges Vezina, #38

Photo courtoisie, psacard.com

Collection Imperial Tobacco de 1911

Estimation : 115 000$

Source : Professional Sports Authenticator (PSA), valeur estimée pour une carte en parfait état