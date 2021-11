Le Drakkar de Baie-Comeau coulé en première période

Une seule période a suffi pour couler le Drakkar de Baie-Comeau, dimanche après-midi, quand il s’est incliné par le pointage de 8-3 devant le Titan d’Acadie-Bathurst.

Les vainqueurs n’ont pas mis de temps à afficher leurs couleurs devant les 1547 amateurs réunis au Centre régional K.C. Irving et ont frappé fort avec une poussée de six buts dès l’engagement initial.

Impliqués dans un troisième duel sur la route en moins de 72 heures, les visiteurs n’ont même pas eu le temps de réagir face à la tempête, qui s’est soldée par une victoire convaincante de l’ennemi.

L’indiscipline a également fait très mal au Drakkar, qui a écopé de trois punitions en première période. Le Titan en a profité pour capitaliser à chaque fois face au gardien Olivier Adam victime de six buts sur 19 lancers.

« C’est sûr qu’on s’est fait knocker en partant et il n’y a rien eu de bon durant cette période. Ce n’est vraiment pas de cette façon qu’on espérait débuter ce match », a imagé l’entraîneur en chef Jean-François Grégoire.

Malgré le fait que son club soit parvenu à récolter trois points sur une possibilité de six durant ce périple au Nouveau-Brunswick, le pilote du navire n’a pas voulu s’en remettre au facteur de la fatigue pour expliquer cette sortie modeste.

« Nous venons de connaître une série de victoires et, même si nous avons amassé des points durant ce week-end, il ne faut pas se contenter de cela, car cette performance vient noircir le bilan de ce voyage. »

Jacob Melanson et Joseph Henneberry ont inscrit des doublés dans la conquête. Ben Allison, Cole Huckins, Bennett MacArthur et Hendrix Lapierre ont aussi déjoué les gardiens Olivier Adam et Olivier Ciarlo.

En bref

Benjamin Corbeil, la recrue Vincent Lamarre et le capitaine Jacob Gaucher ont sonné la faible riposte du Drakkar, qui a été dominé 43-19 au chapitre des lancers...L’équipage nord-côtier (fiche de 1-1-1-0 durant l’escale) reviendra devant ses partisans, vendredi prochain, pour accueillir la visite de l’Océanic de Rimouski.

