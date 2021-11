Les Sags prennent leur revanche sur les Cataractes

Les Saguenéens de Chicoutimi ont pris leur revanche face aux Cataractes de Shawinigan par la marque de 5-1, dimanche soir, à Shawinigan. Les Sags avaient subi un revers de 5-2, vendredi, lors de la visite de la formation de la Mauricie, à Chicoutimi.

« Un peu à l’image de vendredi, on a joué un excellent match. Brassard a fait les arrêts sur les premiers lancers. [...] On a été capable de limiter les occasions de marquer. C’est une victoire d’équipe », a déclaré l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

William Rouleau a d’abord ouvert le pointage, en inscrivant son premier but de la saison. Toujours en première période, Matej Kaslik a compté son 14e but de la présente saison pour creuser l’écart à 2-0.

Félix-Olivier Chouinard a ensuite fait taire ses anciens partisans pour son retour à Shawinigan, en faisant 3-0. La formation de Daniel Renaud a tenté de revenir en fin de troisième. Olivier Nadeau s’est occupé de réduire l’écart à deux buts.

Toutefois, c’était trop peu trop tard et les Sags se sont sauvés avec un gain de 5-1. Félix Lafrance et Julien Hébert ont déjoué la vigilance d’Antoine Coulombe en fin de match.

Rouleau brillant

« Il a été très bon ! Il a été très incisif, il a travaillé fort et il a foncé au filet. Il aurait pu marquer encore plus de buts. Il a vraiment été impliqué dans le jeu ce soir et j’ai adoré son match », a avoué Yanick Jean.

William Rouleau a bien fait dans ce match, participant à trois des cinq buts de son équipe. Cette saison, l’attaquant de 20 ans cumule un impressionnant total de 19 points en seulement 12 parties.

Dernier match de Claude Bouchard

L’entraineur-adjoint des Saguenéens, Claude Bouchard, a disputé son dernier match derrière un banc de la LHJMQ, lui qui a été élu conseiller municipal.

Avant le match, il a été honoré par les Cataractes, l’équipe avec qui il a fait ses débuts en 1996. Il avait également mené Shawinigan en finale de la Coupe du Président en 2016, en tant qu’entraineur-chef. Il faisait partie de l’organisation saguenéenne depuis trois saisons.

Les Saguenéens se rendront sur la Rive-Nord de Montréal, jeudi prochain, alors qu’ils affronteront l’Armada de Blainville-Boisbriand, à 19 h.

