Nintendo Switch Online: pour les nostalgiques

Nintendo offre à ses abonnés un aller simple vers le passé avec un nouveau pan de son système de jeu en ligne donnant désormais accès aux plus grands succès de l’époque Nintendo 64 et Sega Genesis. Une initiative perfectible, mais bel et bien remplie de promesses.

La nostalgie est un sentiment puissant. Quelques secondes à peine après avoir repris le contrôle de Sonic le hérisson ou encore Ecco le dauphin, on se retrouve presque littéralement au début des années 1990, dans notre pyjama, le samedi matin. Car les jeux classiques – rescapés autant du Nintendo 64 que du Sega Genesis – apparaissent ici tels qu’on les a connus.

Pour le meilleur, certes. Mais aussi pour le pire.

Photo courtoisie, Nintendo

Car il est important de rappeler que le système Nintendo Switch Online – un service où les abonnés peuvent émuler les consoles d’antan sur leur console actuelle – donne accès à ces jeux exactement tels qu’ils étaient à l’époque. Il ne s’agit donc pas de refontes (ou de remakes, plus simplement) comme celui de The Legend of Zelda : Skyward Sword, par exemple, qui a fait peau neuve l’été dernier.

Photo courtoisie, Nintendo

Une nuance bien importante, puisque les graphiques sont vieillots et, avouons-le, dépassés. Pas que ce soit forcément une mauvaise chose ; ils évoquent de vifs souvenirs en étant extrêmement fidèles à ceux qu’on a adorés, gamins. Ce sont 23 titres qui sont pour l’instant disponibles, alors que le catalogue se garnira graduellement au cours des prochains mois.

Contrôles bancals

Le talon d’Achille de ce catalogue demeure toutefois les contrôles, souvent très mal adaptés et toujours calqués sur les manettes originales. Car ne cherchez pas sur vos Joy-Con le bouton C, par exemple, qui a disparu depuis les époques du Nintendo 64 ou encore du Sega Genesis.

S’ajoutent à ces irritants la rigidité des commandes et leur délai de réponse parfois très lent – c’est notamment le cas de Castlevania : Bloodlines, emprunté au Sega Genesis – qui viennent plomber l’expérience.

Photo courtoisie

Bref, l’accès à ces jeux classiques ne ravira pas nécessairement les plus jeunes, qui ont grandi à l’ère des graphiques plus raffinés et consoles plus performantes. Mais les nostalgiques y trouveront de plus en plus leur compte au fil des mois alors que l’offre y étant réunie prendra de l’ampleur et que certains bogues, on l’espère, auront été résolus.

► L’abonnement au service Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel est disponible au coût de 63,99 $ par année pour le forfait individuel et de 99,99 $ pour le forfait familial.