Les libéraux veulent tourner la page sur l’ère Barrette

Les militants libéraux demandent au parti de tirer un trait sur l’ère Barrette et vont même jusqu’à réclamer la dépolitisation du système de la santé. Ils ont voté pour déléguer la gestion du réseau à un organisme étatique indépendant.

Les jeunes du Parti libéral du Québec ont fait trembler les colonnes du temple ce weekend au congrès du parti.

En plus des multiples résolutions progressistes et vertes qui ont été adoptées, l’aile jeunesse s’attaque à la santé et a réussi à convaincre 53% des libéraux de voter pour dépolitiser le système de santé québécois.

Une politique qui réduirait le pouvoir du ministre de la Santé. «Il y a eu plusieurs réformes en santé qui se sont enchainé les unes après les autres (...) ce qui a pénalisé beaucoup le citoyen dans l’allocation de service», a dit William Baril, 18 ans, un jeune libéral qui a travaillé sur cette résolution. «Le but, c’est que ce ne soit pas simplement l’idée d’un homme, ou d’une femme.»

L’organisme serait ainsi géré par un conseil d’administration qui inclurait des citoyens, des gestionnaires et des élus. Les décisions devraient être adoptées aux deux tiers. «Il y a une nécessité de retirer le pouvoir politique», dit-il.

Anglade y réfléchira

Le malaise était toutefois palpable dans les corridors Centre des congrès à la suite de l’adoption de cette résolution. Un caillou apparu par surprise dans la chaussure de la cheffe Dominique Anglade. Cette dernière misait surtout sur son grand virage progressiste et écologique.

À moins d’un an des élections, cette résolution en matière de santé pourrait se retrouver dans le programme. «Je ne vais certainement pas fermer la porte», a même soufflé Mme Anglade, soutenant qu’elle sera étudiée. «Je pense que le message est d’assurer une stabilité du réseau de la santé.»

Questionnée à savoir si son parti tournait la page sur l’ère Gaétan Barrette, la cheffe a affirmé que le Québec est «à la croisé des chemins» en matière de santé, que la situation est critique. «Il va devoir y avoir une réflexion sur notre système de santé et elle va devoir se faire en collaboration avec les gens sur le terrain», a-t-elle relaté.

Son objectif, dit Barrette

Présent au congrès, le principal intéressé Gaétan Barrette ne s’est pas défilé. Il comprend l’objectif, mais doute de pertinence d’une telle résolution.

«Ce n’est pas une nouvelle idée (...) C’est l’Hydro-Québec de la santé», a-t-il signalé.

Selon lui, l’idée qui se défend, mais la manière dont elle a été adoptée, ne règle pas le financement de la santé qui reste politique. «Ça ne mène pas à une dépolitisation», croit-il.

L’ex-ministre de la Santé et responsable de plus récente réforme soutient aussi que c’était l’un des objectifs, s’il avait réussi à compléter son projet.

D’ailleurs, durant la dernière campagne électorale de 2018, le premier ministre sortant, Philippe Couillard, avait annoncé la possibilité de confier la gestion du système de santé à une société d'État, indépendante de l’arène politique.

Une réalisation possible avec une maturité administrative et une réforme Barrette complétée, avait-il dit.