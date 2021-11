Arrestations musclées à Québec: Legault s’en remet à l’enquête interne

Le premier ministre François Legault s’en remet pour le moment à l’enquête interne déclenchée par le SPVQ pour faire la lumière sur les arrestations musclées de jeunes Noirs survenues la fin de semaine dernière.

«J’ai regardé la vidéo. Ça m’a troublé et je veux qu’on aille au fond des choses», a-t-il déclaré lundi, en marge de l’ouverture du Club MED de Charlevoix.

«Si on est capables de le faire avec une enquête qui vient de l’interne, on fera comme ça. Si c’est nécessaire d’aller plus loin, on ira plus loin», a-t-il ajouté. Au besoin, le Bureau des enquêtes indépendantes ou un juge comme dans l’affaire Camara pourrait se voir confier un tel mandat.

Par contre, François Legault rejette l’idée que ces interventions musclées témoignent d’un racisme systémique au sein de la police de Québec. «Il n’y a pas de raison de croire que ce soit un système qui touche tous les policiers de Québec. En tous cas, on l’espère», dit-il.

Le premier ministre n’exclut toutefois pas qu’il puisse s’agir de manifestations isolées de racisme, mais il est «trop tôt» pour l’affirmer, selon lui.

En début de soirée, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a précisé avoir demandé au Commissaire à la déontologie policière de «se pencher sur cet événement».

