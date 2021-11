Box-office : lent départ pour Aline

La controverse n’a pas été payante pour le film Aline. Malgré tout le battage médiatique, la comédie dramatique de Valérie Lemercier librement inspirée par le parcours de Céline Dion a dû se contenter du troisième rang au box-office québécois de la fin de semaine dernière avec des gains de 166 925 $.

Même s’il a bénéficié d’une sortie importante dans près de 90 salles à travers la province, Aline n’a pas fait le poids devant les productions hollywoodiennes Encanto : la fantastique famille Madrigal et SOS Fantômes : L’au-delà qui se sont emparés respectivement du premier et du second rang du box-office avec des récoltes de 243 370 $ et 240 885 $ en trois jours, selon les données compilées par l’agence Cinéac.

Le film de la réalisatrice et actrice française Valérie Lemercier a toutefois réussi à devancer La saga Gucci, drame biographique de Ridley Scott sur la famille Gucci, qui pointe au 4e rang avec une récolte de 160 624 $ de vendredi à dimanche.

«C’est sûr qu’on aurait aimé avoir plus mais en même temps, le marché était très faible en fin de semaine et il y a peu de films qui ont vraiment fonctionné, a souligné au Journal le co-producteur québécois d’Aline, André Rouleau (Starbuck, La Bolduc).

«Ce que je trouve intéressant, c’est que les chiffres qui rentrent aujourd’hui sont très prometteurs. Le film est premier ou deuxième partout. Ça veut dire que les gens qui l’ont vu l’ont aimé et que le bouche-à-oreille est très bon. Je pense que le film va durer.»

Rappelons que la sortie d’Aline a créé une polémique la semaine dernière après que Claudette et Michel Dion, sœur et frère de Céline Dion, aient fait une sortie dans les médias pour déplorer qu’ils ne reconnaissaient pas leur famille dans le film.

Sorti en France il y a trois semaines, Aline connaît un beau succès dans les salles de l’Hexagone, ayant attiré à ce jour plus d’un million de spectateurs aux guichets.

