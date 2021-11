Changements climatiques: des cibles c’est bien, des gestes c’est mieux!

Dans les dernières fins de semaine, les libéraux et les solidaires ont respectivement adopté des cibles de réduction de GES de 45% et 55% en 2030 par rapport au niveau de 1990. La cible de la CAQ reste à 37,5% et la nouvelle cible du PQ sera déterminée plus tard.

Cependant, ces cibles ne sont que des objectifs à atteindre et des slogans politiques, elles ne constituent en aucun cas des gestes réels de réduction des GES.

L’histoire du Québec et celle de très nombreux États dans le monde nous montrent que les cibles de nos politiciens sont très rarement atteintes, et ce, tout simplement en raison du fait qu’il n’y a pas de mesures fortes qui suivent les beaux discours, notamment dans les secteurs qui produisent le plus de GES. Selon le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, la part des différents secteurs d’activités liés à la production de GES en 2018 est de 44,78% pour les transports, de 30,02% pour les industries, de 10,13% pour le résidentiel, le commercial et l'institutionnel, de 9,64% pour l’agriculture, de 5,12% pour les déchets et de 0,31% pour l’électricité.

Des mesures concrètes

Alors je propose aux parlementaires québécois d’adopter des mesures concrètes comme les suivantes, afin de réduire significativement nos productions de GES et d'atteindre enfin nos cibles.

1. Appliquer immédiatement une taxe de deux sous sur le litre d’essence tous les premiers du mois, puis remettre cet argent aux Québécois chaque trimestre, selon une modulation régionale qui prendra en compte les réalités des régions où il y a peu de transport en commun, afin de contrer une hausse du coût de la vie.

2. Interdire immédiatement toute forme de publicité sur les véhicules polluants.

3. Obliger immédiatement les entreprises, les institutions gouvernementales ainsi que les centres-villes à avoir un stationnement réservé aux véhicules zéro émission par tranche de 20 stationnements, puis à passer à deux par tranche de 20 stationnements l’année d’après et ainsi de suite, jusqu’à ce que 90% des stationnements soient réservés aux véhicules zéro émission.

4. Interdire immédiatement l’utilisation de tous les polluants comme moyens de chauffage.

5. Appliquer immédiatement une taxe de vente du Québec (TVQ) de 20% sur les billets d’avion pour les voyages non essentiels.

6. Appliquer immédiatement une surtaxe aux billets d’avion où la somme d’argent permettra de planter un nombre d’arbres suffisant pour rendre le trajet d’avion carboneutre.

7. Créer une nouvelle station de métro dans le grand Montréal chaque année pour les 30 prochaines années.

Jessy Gareau, diplômé au Centre collégial de Mont-Laurier en sciences humaines et actuellement étudiant à l’UQAM