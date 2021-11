«Je ne peux le remercier assez»-Brendan Gallagher

Brendan Gallagher avait le cœur gros en parlant du congédiement de Marc Bergevin. Le petit ailier droit a fait ses débuts dans la LNH en janvier 2013, soit à la première saison du règne de Bergevin.

« Je ne peux le remercier assez. Il n’y a probablement pas beaucoup de DG qui auraient voulu garder un petit joueur qui était un choix de cinquième tour. Tous les gestes qu’il a posés, c’était pour aider l’équipe. Nous trouvions toujours des solutions avec lui. Il a travaillé un peu plus de neuf ans dans ce marché. On a participé à une finale de l’Est et à une finale de la Coupe Stanley. Il était très loyal envers les joueurs. J’espère que les gens dans cette ville réalisent comment il aimait cette équipe. »

– Brendan Gallagher

Geoff Molson n’a pas écarté l’idée d’une reconstruction pour le CH, laissant ce choix à Jeff Gorton et le futur DG. Un vétéran comme Gallagher accepterait difficilement de vivre des années sombres à la première année d’un pacte de six ans et 39 millions $.

« C’est ma 10e saison. J’ai toujours comme objectif de gagner. J’aurai des conversations à avoir [s’il y a une reconstruction]. Je joue pour gagner, c’est la seule façon pour moi d’avoir du plaisir. Je veux qu’on tente de gagner. Je n’y pense pas trop. C’est une organisation que j’aime. J’aime la ville. Je n’y ai pas pensé avant que tu poses la question. »

– Brendan Gallagher

Josh Anderson, acquis des Blue Jackets de Columbus en échange de Max Domi au mois d’octobre 2020, a également tenu un discours élogieux à l’endroit de Bergevin.

« L’an dernier, il a amené des joueurs qui nous ont permis de nous rendre en finale. Il a essayé de faire la même chose cette année. Je crois toujours que c’est notre responsabilité de livrer la marchandise. Je sais que c’est encore tôt, mais j’ai aimé les transactions qu’il a effectuées au cours de l’été. On a connu un départ difficile, alors il a payé le prix. »

– Josh Anderson