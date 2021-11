«Je n'étais plus capable!»: l'ex-maire de Trois-Rivières lève le voile sur les vraies raisons de son départ

En décembre 2018, le maire de Trois-Rivières Yves Lévesque a démissionné abruptement de ses fonctions.

Celui qui était à la tête de la ville depuis 17 ans était absent depuis l'automne en raison de problème de santé dont on ignorait jusqu'ici les détails.

Près de trois ans plus tard, il lève le voile sur les vraies raisons de son départ.

«J'étais épuisé, je n'étais plus capable! (...) Un moment donné j'étais dans un événement, je ne voyais plus rien, je ne pouvais même plus parler», raconte-t-il en entrevue avec TVA Trois-Rivières.

Sueurs froide, nausées, stress intense, celui qui est reconnu comme un homme qui a du caractère et de nombreux projets a pris la décision de quitter la vie politique municipale avant de craquer complètement.

«Il n'y a pas de prix pour la santé. Ce n'était pas facile à cette époque. Il y avait beaucoup d'opposition, j'étais stressé avant chaque conseil municipal», poursuit l'ancien magistrat.

Après une pause forcée, Yves Lévesque a tenté sa chance lors des deux campagnes électorales fédérales à titre de candidat vedette pour le parti conservateur.

Il ne tire pas un trait sur la politique et affirme qu'aujourd'hui la santé et son moral sont bons.

Il incite aussi les hommes à mettre leur orgueil de côté lorsque surviennent des situations plus difficiles et à aller chercher de l'aide, même si le sujet est encore tabou.

Avant même la pandémie, 24% des hommes se situaient à un niveau élevé de détresse psychologique, selon l'Institut de la statistique du Québec.