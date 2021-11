Voici sur la photo (de gauche à droite) les 8 Jeunes Personnalités d’Affaires (JPA) 2021 telles que dévoilées récemment lors du Concours JPA Banque Nationale présenté par la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ). Élodie Monette, cheffe de produit chez Solution Nexam (Innovation et technologie) ; Michaël Pelletier, président d’Entretien d’Édifice MP (Services professionnels) ; Jean-Simon Bégin, président de Jean-Simon Bégin (Marketing, communication et création de contenu) ; Jean-François Pichette, président-directeur général de Hippo-Action (Santé et bien-être) ; Pierre-Olivier Vear, président-courtier immobilier d’Équipe P-O Vear courtiers immobiliers (Construction et immobilier) ; Andréanne Marquis, présidente et fondatrice de Womance (Commerce de détail et e-commerce) ; Alexandre Guindon, cofondateur et directeur général de 2 Degrés (Social et communautaire) et Sonya Lévesque, fondatrice et stratège événementielle de Noir Confetti (Culturel, divertissement et tourisme). Ces lauréats du 30e Concours auront l’occasion de monter sur la scène du Capitole le 24 février 2022 pour livrer leur discours, en compagnie de leurs proches et de la communauté d’affaires, si les conditions sanitaires le permettent toujours. Pour vous procurer un billet, visitez le site internet de la JCCQ https://www.jccq.qc.ca/.

Un défi différent

Photo courtoisie

L’heure de la retraite a sonné pour Michel Poirier et Christine Paquet (photo) fondateurs du Groupe Constructech, entrepreneur général du Boulevard des Cèdres à Québec. Fondé en 2000, Groupe Constructech s’est démarqué au fil des ans par de petits et grands projets lors de la rénovation de locaux pour des bâtiments commerciaux et institutionnels. Michel et Christiane en profitent pour remercier et souligner l’engagement de leurs employés qui ont contribué au succès de l’entreprise, ainsi qu’à sa clientèle, sous-traitants et fournisseurs pour leur confiance au cours des 20 dernières années. Groupe Constructech a été vendu récemment à Pierre Bourdon, homme d’affaires, de Saint-Bruno-deMontarville (Construction Pcb Inc.), qui voulait s’établir dans la région de Québec. À compter d’aujourd’hui le couple, qui souhaite bon succès à la nouvelle équipe, entend bien relever ce nouveau défi soit celui de profiter de la vie et de voyager.

Bénévoles recherchés

Photo courtoisie

Avec les assouplissements annoncés par le gouvernement du Québec concernant les restaurants et les bars qui peuvent ouvrir au maximum de leur capacité, les services de raccompagnements seront assurément en grande demande. TZ Capitale Nationale, qui offre un service de raccompagnement avec des chauffeurs bénévoles qui couvre l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale 12 mois par année, n’y fait pas exception et est à la recherche de chauffeurs bénévoles pour conserver nos routes sécuritaires. Tous les pourboires remis lors des raccompagnements vont aux chauffeurs bénévoles. Renseignements : https://www.tzcapitale.com/

En souvenir

Photo courtoisie

Le 29 novembre 1981. L’actrice américaine Nathalie Wood (photo en 1973), 43 ans, est retrouvée noyée près de l’île Santa Catalina, en Californie, où elle passait la fête de l’Action de grâce. Au moment de sa mort, elle tournait le film de science-fiction Brainstorm, qui sortira sur les écrans près de deux ans après, en septembre 1983.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Beaulieu (photo), ex-maire de Lac-Beauport et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, 58 ans...Marie Laberge, écrivaine (Martha) Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, 71 ans...Jean Tremblay, ex-maire de la ville de Chicoutimi (devenue Saguenay en 2002), 73 ans...Shirley Théroux, chanteuse (Une histoire d'amour, C'est beau un homme), 76 ans...Diane Ladd, actrice américaine et mère de l'actrice Laura Dern, 86 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 novembre 2020 : Claude Atkins (photo), chanteur soliste du groupe Les Million-Airs dans les années 60 (Le Petit restaurant du coin; Il faut se quitter; Un soir de pluie... 2019 : Paul Yvon Villeneuve, 76 ans , géographe québécois... 2016 : Olivier Rochette, 42 ans, fils de Gilles Ste-Croix, le cofondateur du Cirque du Soleil... 2016 : Roger Parent, 63 ans, homme politique canadien... 2012 : Dale Hey, 67 ans lutteur professionnel connu sous le nom de Buddy Roberts... 2007 : Claude Le Sauteur, 81 ans, peintre québécois... 2004 : Michel Bourdon, 61 ans, journaliste, syndicaliste et ancien péquiste de Pointe-aux-Trembles de 1989 à 1996... 2002 : Daniel Gélin, 81 ans, comédien français... 2001 : George Harrison, 58 ans, l’ex-Beatles... 1986 : Cary Grant, 82 ans, acteur américain... 1971 : Olivier Guimond, 57 ans, un des plus grand comiques de l’histoire du Québec.