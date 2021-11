Max Scherzer obtient 43 M$ par année des Mets

Max Scherzer sera dorénavant le joueur le mieux payé du baseball majeur puisque les Mets de New York lui ont consenti un contrat de trois ans d’une valeur annuelle de 43 millions $.

C’est du moins ce que plusieurs médias ont rapporté, lundi. La précédente marque pour le salaire moyen était détenue par Gerrit Cole et son pacte à 36 millions $ par année. Scherzer est par ailleurs le plus vieux joueur à signer une entente de 100 millions $ ou plus, lui qui touchera 130 millions $ d’ici la fin de la saison 2024.

Le pacte est toutefois assorti à une clause de sortie après la deuxième année.

Scherzer est l’un des meilleurs lanceurs de son époque, ayant remporté trois fois le trophée Cy-Young. Il était par ailleurs en nomination pour en obtenir un quatrième, cette saison, après avoir conservé un dossier de 15-4 et une moyenne de points mérités de 2,46 avec les Nationals de Washington et les Dodgers de Los Angeles. Il a notamment atteint le plateau des 3000 retraits sur des prises au mois de septembre.

Scherzer a également porté les couleurs des Diamondbacks de l’Arizona et des Tigers de Detroit au cours de sa carrière.