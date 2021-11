Suis-je en train de devenir folle?

Je suis la mère de deux enfants que j’ai eus avec un homme de qui je m’étais séparée il y a huit ans. Deux ans après, la vie a remis sur mon chemin un ami d’enfance dont j’avais été amoureuse. Quand on s’est revus, ce fut un nouveau coup de foudre. Comme à ce moment-là avec le père de mes enfants ça se passait mal, que je me sentais écrasée par ses commentaires malveillants, je me sentais justifiée de le quitter.

Mes retrouvailles avec cet ami ne furent pas à la hauteur de mes espoirs. Il était dépendant de moi, tant sur le plan affectif que financier. C’était comme mon troisième enfant. Au fil des mois, ça a fini par me peser à tel point qu’à l’arrivée de la pandémie, je l’ai mis à la porte.

Le père de mes enfants, me sachant seule désormais, a recommencé à me cruser. Je trouvais ça flatteur, d’autant plus que les mots malveillants qu’il m’adressait jadis s’étaient transformés en mots gentils et en compliments qui venaient me chercher à chaque fois. Au premier déconfinement de l’été 2020, subtilement, il a refait son nid chez-moi, sous prétexte de se rapprocher des enfants et de me venir en aide alors qu’ils allaient entrer dans l’adolescence.

Je ne sais pas ce qui a pu m’aveugler à ce point, mais peu à peu sa vraie nature a refait surface. Les mots malveillants à mon endroit sont revenus en force à partir de janvier 2021. Depuis, ça suit son cours, avec des périodes d’accalmie, comme s’il jaugeait à intervalle régulier, la diminution de ma capacité à le supporter, et qu’il se calmait pour me calmer, pour mieux rebondir ensuite.

Je ne sais plus où j’en suis. C’est comme si j’avais affaire à un monstre qui se déploie pour me faire damner quand il sent que je suis en forme, et qui se replie dans sa coquille de protection quand il sent qu’il abuse de ma patience. Comme les enfants de leur côté sont super heureux d’avoir retrouvé leur père, je ne me résigne pas à le confronter sur ses comportements à mon endroit, mais je me sens de plus en plus mal dans ce cercle vicieux qu’il semble avoir créé autour de moi.

Ma sœur me dit que c’est lui qui est toxique pour moi, mais comment en être certaine ? Quels seraient les signes indicateurs que mon instinct est le bon et que je devrais mettre fin à une union qui me rend de plus en plus mal dans ma peau ? Je n’ai tellement pas envie de faire subir une deuxième séparation à mes enfants qui ont été tellement heureux de retrouver leur père à plein temps dans leur vie.

Mère inquiète

Je sais que la thérapeute comportementaliste et cognitiviste Isabelle Nazare-Aga, spécialiste de la question des pervers narcissiques, vient de publier une réédition de son livre « Les manipulateurs sont parmi nous » que vous devriez vous procurer, ne serait-ce que pour confronter le comportement de votre conjoint aux 30 caractéristiques qu’elle donne du pervers narcissique. Peut-être cela répondra-t-il à vos interrogations.